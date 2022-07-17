الآن شروط القبول في الجامعة العربية المفتوحة بجدة 2022 وخطوات التسجيل بها

شروط القبول في الجامعة العربية المفتوحة بجدة 2022 يزداد الان البحث عنها من الكثيرين في السعودية، وهي تحتوي على العديد من التخصصات، مما يمنح الطالب حرية الاختيار حسب تفضيلاته، كما أن نظام هذه الجامعة يتميز بأنه مفتوح، وتقدم الجامعة العربية المفتوحة بجدة خدماتها في مجموعة واسعة من الموضوعات، تغطي جميع جوانب الثقافة والعلوم والتعليم الوطني، تضم الجامعة أكثر من 120 تخصصًا ، لكل منها خصائصه وتخصصاته.

ويأتي انشاء الجامعة العربية المفتوحة بجدة بفضل مبادرة الأمير طلال بن عبد العزيز، الذي تم الإعلان عنه عام 1996 بحلول عصرنا مع إنشاء الجامعة العربية المفتوحة كمشروع غير ربحي في الوطن العربي ، وفي عام 2002 م تم وضع المشروع موضع التنفيذ في المجال.

شروط القبول في الجامعة العربية المفتوحة بجدة

تقدم الجامعة العربية المفتوحة في جدة، لطلابها مجموعة واسعة من التخصصات والدورات المتقدمة، تضم هذه المؤسسة العديد من الكليات والأقسام التي تفخر بأصولها، ومؤهلة في مجال الدراسة، وعلاقات دولية وشراكات ممتازة، كما أن لديها شبكة واسعة من الارتباطات الثقافية والعلمية مع دول مثل المملكة العربية السعودية والمغرب ومصر، ومن أهم متطلبات الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة بجدة أن تكون مسجلاً في إحدى الجامعات قبل أن تبدأ دراستك إذا تم قبولك بالفعل في برنامج جامعي ، فمن السهل جدًا أن تبدأ بهذه المؤسسة وننشر لكم تفصيليا شروط القبول في الجامعة العربية المفتوحة بجدة وهي كالتالي:

يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم السعودية أو ما يعادلها، مع مراعاة الحالات التالية: شهادة الثانوية العامة إذا كانت صادرة من الدول العربية، وايضا من وزارة خارجية الدولة والملحق الثقافي للمملكة العربية السعودية.

اجتياز اختبار النجاح واختبار القدرات العامة المعتمد من قبل المركز الوطني للقياس.

شهادة الثانوية العامة الصادرة عن المدارس الأجنبية الدولية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعليم الخاص في وزارات أو إدارات التربية والتعليم.

مطلوب دبلوم المدرسة الثانوية / دبلوم الكلية في علوم الكمبيوتر.

أن يتم التصديق علي شهادة الثانوية العامة كانت صادرة من أى من الدول غير عربية، من وزارة الخارجية والملحقية الثقافية السعودية ، ثم الحصول على طلب معادلة الشهادة الثانوية السعودية من وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، أو الوكالات التابعة لها.

خطوات التسجيل الالكتروني في الجامعة

تتبع إجراءات التسجيل للقبول في الجامعة العربية المفتوحة بجدة، عن طريق الخطوات التالية: