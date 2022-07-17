طريقة تحميل تطبيق سكني والتسجيل به وخطوات حجز موعد في الإسكان. تقدم الحكومة السعودية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية العديد من برامج الدعم والمساعدات. حيث تسعى الحكومة السعودية جاهدة من أجل تقديم للمواطن السعودي يد العون لكي يتمكنوا من الإرتقاء بمستوى الحياة المادية وكذلك الاجتماعية لهم. ولذلك تقدم لهم الحكومة الكثير من الخدمات التي تقدم المساعدات للمواطن سواء مادية أو إجتماعية. كما يعتبر من أهم جميع هذه البرامج هو برنامج سكني. كما يقدم برنامج سكني تطبيق يتمكن المستفيد من تحميله والتسجيل به لكي يُسهل عليهم الاستفادة من خدمات البرنامج. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض طريقة التسجيل في التطبيق وكذلك طريقة حجز موعد مع الإسكان من خلال التطبيق كما يمكنك التعرف أيضاً على خدمة التمويل الإلكتروني من سكني تعرف على أهم مزايا الخدمة والبرامج التي تقدمها.

طريقة تحميل تطبيق سكني

تقدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية واحداً من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين. حيث يعتبر برنامج سكني من أهم برامج المساعدة فهو يقدم للمواطن السعودي الدعم الشهري. كما يقدم يد العون للمستفيد لكي يتمكن من توفير وحدة سكنية مناسبة وكذلك أراضي مجانية وغيرها. كما يقدم البرنامج للمستفيدين خدمة جديدة ومتطورة تعمل على تسهيل الاستفادة من البرنامج وهو تطبيق سكني. ويعتبر تحميل التطبيق أمر هام على جميع المستفيدين حيث يتم إرسال جميع الإشعارات الخاصة بالمخططات الحديثة من خلال التطبيق. ويتمكن المستفيد من تحميل التطبيق من خلال الدخول على سوق التطبيقات وتحميل تطبيق سكني.

طريقة التسجيل في التطبيق

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بتطبيق سكني ثم كتابة جميع البيانات الخاصة المطلوبة من المستفيد الضغط على خيار تحقق ثم إدخال جميع البيانات وكذلك رمز التحقق ثم يجب تحديد الخدمة المطلوبة وبعدها الموافقة على الشروط والأحكام ثم تكملة عملية التسجيل.

خطوات حجز موعد في الإسكان عن طريق تطبيق سكني