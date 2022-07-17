الاستعلام عن مستحقات مستفيدي التأمينات برقم الهوية الوطنية

الاستعلام عن مستحقات التأمينات، حيث توفر المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، خدمة البحث عن قيمة المستحقات التأمينية التي يتم الحصول عليها من جانب الهيئة، حيث يوجد العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن الطريقة التي يتم اتباعها من أجل الإستعلام عن المستحقات التأمينية، فهي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها مؤسسة التأمينات لجميع المستفيدين، حيث توضح هذه الخدمة تفاصيل المستحقات التي يجب أن يحصل عليها سواء كان المستفيد علي قيد العمل أو أن يكون المستفيد متقاعد، ويتم الاستعلام عن هذه الخدمة بشكل الكتروني سريع دون الذهاب لمقرات عمل المؤسسة، وسوف نوفر لكم رابط الاستعلام عن مستحقات التأمينات.

الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية

يتوفر الاستعلام عن المستحقات التأمينية بشكل الكتروني عبر منصة المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية الالكترونية، ويتم الاستعلام بناءً علي تنفيذ هذه الخطوات:

يجب الدخول إلى الموقع الالكتروني التالي: المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية.

النقر علي تبويب بتسجيل دخول حساب المؤسسة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الإستعلام عن مستحقات التأمينات.

يجب أن يتم إدخال بيانات المستخدم المطلوبة من المنصة.

إدراج رقم الهوية الوطنية في الحقل المخصص لذلك.

إدخال كافة البيانات التأمينية المطلوب تسجيلها.

الضغط على تبويب استعلام.

سوف تقوم المنصة بإظهار جميع البيانات التي تخص مستحقات التأمينات الخاصة بكل مستفيد وفق ما هو مسجل من بيانات ومعلومات موثقة من جانب المنصة.

الاستعلام عن اشتراك بالتأمينات الاجتماعية

يتم التحقق من اشتراك مستفيد بالتأمينات الاجتماعية بشكل الكتروني عبر منصة المؤسسة الإلكترونية، ويتم الاستعلام بهذه الخطوات: