كيفية تقديم طلب تقسيط فاتورة الكهرباء السعودية عن طريق تطبيق الراجحي

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية تقديم طلب تقسيط فاتورة الكهرباء السعودية، سنشرح اليوم بمقالنا عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء عن طريق الصراف الآلي أو الراجحي أو باستخدام رقم حسابك عبر موقع الشركة الإلكتروني، كما سنشرح لك خطوات تقديم طلب التقسيط، حيث توفر شركة الكهرباء طريقة لدفع فاتورة الكهرباء الخاصة بك إلكترونيًا من خلال هاتفك المحمول، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة لعملائها، بدلاً من الذهاب إلى الشركة في جميع أنحاء المملكة وهذا يوفر الوقت والجهد للعملاء.

كيفية تقديم طلب تقسيط فاتورة الكهرباء السعودية

يمكنك التقدم بطلب تقسيط فاتورة الكهرباء السعودية باتباع الخطوات التالية:

أدخل رابط الصفحة الرئيسية للشركة السعودية للكهرباء.

ثم تقوم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

عليك إدخال رمز التحقق على الصفحة التي أمامك.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول لتسجيل الدخول.

ثم انقر فوق رمز الخدمات الإلكترونية.

تحديد الخدمة وطريقة الدفع.

ثم يتعين عليك ملء تفاصيل طلب الدفع الخاص بك.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء من خلال جهاز الصراف الآلي

تقدم الشركة السعودية للكهرباء إمكانية دفع فواتير عدادات الكهرباء بعدة طرق، بما في ذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي (ATMs) في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يمكنك الدفع عبر ماكينة الصراف الآلي باتباع الخطوات التالية:

أولاً، تذهب إلى أقرب ماكينة صراف آلي في منطقتك.

ثم أدخل بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك في المكان المحدد على البطاقة.

انتظر حتى تطلب ماكينة الصراف الآلي كلمة المرور الخاصة بك.

بعد ذلك، سيتم نقلك إلى صفحة جديدة بها العديد من الخيارات، يجب عليك اختيار دفع الفاتورة العامة.

انقر فوق رمز الفواتير العامة.

ثم حدد خيار الشركة السعودية للكهرباء.

انقر فوق رمز الاتصال والخدمات.

ثم حدد خيار الطاقة.

عليك النقر فوق الرمز غير المسجل.

ثم انقر فوق رمز المتابعة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، ستدفع الرسوم بنجاح وسيتم خصم قيمة الرسوم من إجمالي رصيد حسابك.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء في المملكة برقم الحساب

يمكنك أيضًا دفع فواتيرك من حساب العداد الخاص بك باتباع الخطوات التالية: