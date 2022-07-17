الأحوال المدنية تعلن عن خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

وفقا لتطوير وتحديث خدمات وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية خلال منصة أبشر، فقامت وكالة الأحوال المدنية في وزارة الداخلية بالإعلان عن أربعة خدمات جديدة من بينها خدمة تغيير المؤهل الدراسي خلال منصة أبشر، واليوم سنقدم لكم الخطوات المتطلبة لإجراء هذا التغيير.

خطوات تغيير المؤهل الدراسي إلكترونيا عبر منصة أبشر

أعلنت وكالة الأحوال المدنية عن خطوات يجب اتباعها في حالة الرغبة في تعديل المؤهل الدراسي وتلك الخطوات هي:

يجب تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر الإلكترونية من خلال الدخول إلى رابط أبشر أفراد.

ثم الدخول إلى قسم خدماتي و إختيار خدمات.

ثم القيام باختيار الأحوال المدنية.

ثم يقوم المتقدم باختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية.

ويقوم بعد ذلك بالضغط على طلب جديد ثم اختيار المنطقة وهي وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

وبعد ذلك اختيار الخدمة من خدمات السجل المدني.

بعد ذلك اختيار الخدمة الفرعية وهي تعديل المؤهل الدراسي.

ثم كتابة وصف الطلب شرح التعديل المطلوب.

يقوم المتقدم بإرفاق الشهادة في قسم المرفقات، وإذا تم حصول المستفيد على المؤهل الدراسي من الخارج يجب أن يقوم بإرفاق المعادلة .

وفي الخطوة الأخيرة يتم الضغط على تقديم الطلب.

الخدمات الجديدة التي أطلقتها وكالة الأحوال المدنية

هناك خدمات جديدة أطلقتها وكالة الأحوال المدنية من خلال منصة أبشر الإلكترونية وهي كالتالي:

تعديل المؤهل الدراسي.

تصحيح الإسم باللغة الإنجليزية.

تعديل الحالة الاجتماعية.

ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم.

خدمة التحسين المطورة.

منصة أبشر الإلكترونية السعودية

يعد أبشر نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية، يسمح للمواطنين السعوديين وللمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، وهو يعمل على الربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيا، يقوم التطبيق بخدمة 21 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية، ويقدم الخدمات بالمجان على مدار 24 ساعة، وساعدت منصة أبشر في رفع جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار وسهلت الوصول للخدمات المقدمة، حيث أنها تعمل على الربط مع أكثر من 80 جهة حكومية وخاصة، وتقدم 330 خدمة آمنة عن طريق تعاملات إلكترونية بدون التعاملات الورقية، ويمكن تنفيذ الخدمات الالكترونية من أي مكان دون الحاجة لمراجعة قطاعات الوزارة المختلفة.