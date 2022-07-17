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طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ، يعتبر النظام الضمان الاجتماعي الجديد هو أفضل نظام تم إطلاقه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبعد النجاح الكبير الذي حققه نظام الضمان الاجتماعي المطور اصبح اهتمام العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية هو البحث عن طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للحصول على المساعدة المقدمه منه، حيث أن الضمان الاجتماعي يقدم مجموعة من الأهداف مثل تقديم الدعم النقدي والخدمات التأهيلية والتدريبية، وسوف نتعرف اليوم على موقع ثقفني من خلال هذا المقال على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة من هم المستفيدين.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
بعد أن زاد في الآونة الأخيرة البحث من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد، اقدم لكم طريقة التقديم عليه من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- في البداية يجب التوجه إلى بوابة التنمية الإجتماعية.
- ثم نقوم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول.
- الآن نقوم بالدخالاجتماعيول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية ثم نختار منها خدمة معاش الضمان.
- نقوم الآن بكتابة جميع البيانات المطلوبة.
- وبعد ذلك نقوم بإرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.
- ثم نقوم بالضغط على التأكد من البيانات ومن ثما نضغط على أيقونة التقديم.
المستفيدين من الضمان الاجتماعي
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع عدة معايير لمعرفة المستفيدين من التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد وهي كالتالي:
- يجب ان تكون زوجة السعودي لديها أبناء سعوديين ومقيمين بشكل دائم داخل المملكة مع توفير إقامة بمفعول ساري.
- يجب على المرأة المطلقة من سعودي أن يكون لديها أبناء سعوديين ومقيمين بشكل دائم داخل المملكة مع توفير إقامة بمفعول ساري.
- يجب على المرأة الأرملة السعودية من زوج سعودي أن يكون لديها أبناء سعوديين ومقيمين داخل المملكة بشكل دائم مع توفير إقامة ساريه.
- يجب على الأبناء من الأرملة السعودية من زوج غير سعودي أن تمتلك إقامة سارية وإثبات رسمي للزواج ويكونوا مقيمين داخل المملكة بشكل دائم.
- يجب على أبناء المرأة المطلقة السعودية من زوج غير سعودي أن يكون هناك إثبات رسمي للزواج واقامة ساريه.
- الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يمتلكون بطاقة تنقل ذات مفعول ساري.
- وأيضاً الأرملة ولديه أبناء يمتلكون بطاقة تنقل ذات مفعول ساري.
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