طريقة الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية 2022

إذا كنت مؤمنًا على التأمين الاجتماعي، فيمكنك الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية وجميع التفاصيل الخاصة بالمؤمن له باتباع بعض الخطوات البسيطة، ويمكن للموظفين الاطلاع على تسجيلهم لدى مؤسسة التأمين العام ومعرفة كيفية الحصول على جميع الحقوق والامتيازات التي يوفرها نظام التأمين الذي تم إنشاؤه وفقًا للقانون المعمول به، سنعرض لك أبرز التفاصيل في الأسطر القليلة التالية.

طريقة الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية 1444

يمكنك الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية الخاص بك من خلال بعض الخطوات البسيطة، والخطوات المحددة هي كما يلي:

انتقل مباشرة إلى خدمة الاستفسار عن التأمينات الاجتماعي.

ثم أضف رقم المعرف في المربع الموجود على اليمين.

أضف الكود الظاهر في الصورة

ثم انقر فوق أيقونة التحقق.

انقر فوق رمز التحقق الأخضر.

بعد فترة، يتم عرض التفاصيل من خلال الموقع.

مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

استعلام عن اشتراكات التأمين.

للاستفادة من هذه الخدمة لا بد من توفير رقم تعريف المشترك، وفي هذه الحالة رقم قيد مدني.

خطوات الاستعلام عن مزايا التأمين

بالإضافة إلى طريقة الاستعلام، يمكنك أيضًا الاستعلام عن استحقاقات التأمين للفرد من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

انتقل إلى خدمة التحقق السريع.

ثم انقر فوق رمز مستحقات التأمينات.

يرجى تحديد طريقة البحث المناسبة من القائمة المنسدلة.

ثم أضف البيانات المطلوبة بناءً على خيارات التنفيذ.

أضف رمز التحقق، ثم انقر فوق رمز التحقق.

ثم اذكر جميع تفاصيل المستفيد.

تحقق من الأهلية.

التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية

مؤسسات التأمينات الاجتماعية هي المسؤولة عن التنفيذ الأساسي لنظام التأمين، والجدير بالذكر أن نظام التأمين في المملكة يقدم العديد من البرامج المصممة لحماية العمال ودعم حقوقهم وضمان حياة كريمة لهم ، وتقدم الوكالة العديد من الخدمات الأخرى، إنشاء رابط الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية بحيث يمكن لجميع المواطنين الوصول بسرعة وسهولة إلى واجهة التحقق من عملية التسجيل بوكالة التأمين الشامل، مع العلم أن التسجيل هو أحد الحقوق التي يكفلها جميع العمال، ويسري القانون على جميع المواطنين.