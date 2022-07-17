نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي السعودية وشروط التقديم في أنحاء المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخاصة للأمن البيئي السعودية من اهم الوظائف التي يبحث عنها الكثير حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي ممثلة في وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الوظائف العسكرية المنوعة في القوات الخاصة للأمن البيئي السعودية لكل من رتبة (عريف , وكيل رقيب , رقيب ) للرجال وذلك ليتم تعينهم بعد إجراءات القبول والتسجيل للمتقدمين لوظائف الأمن البيئي من الرجال في المناطق المختلفة من المملكة العربية السعودية.



شروط التقديم على القوات الخاصة للأمن البيئي السعودية

حددت وزارة الداخلية عدد من الشروط المهمة التي يجب أن تتوفر في المتقدم السعودي لوظائف قوات للأمن البيئي وهي كالتالي :

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية وان يكون سعودي النشأة آو أن يكون قد نشأ مع والديه في حالة الخدمة خارج المملكة العربية السعودية أن يتمتع المتقدم بحسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوم عليه بأي جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف يمنع من التقديم من كان متزوجا من غير السعودية أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه وذلك حسب شروط القبول الطبي يجب أن يختار المتقدم جميع إجراءات القبول والتسجيل أن يكون حاصل على المؤهل العلمي المطلوب حيث سوف يتم مصادقة المؤهل العلمي لاحقاً أن لا يكون صاحب الطلب قد تم تعينه سابقا في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو تم إنهاء خدماته من احد الكليات العسكرية المنوعة في المملكة أن لا يكون يكون المتقدم موظف حكومي ان يكون عمر المتقدم ما بين 17 عام وحتى 40 عام

التخصصات المطلوبة للتقديم على القوات الخاصة للأمن البيئي

نستعرض لكم اهم التخصصات المطلوبة لكل من (عريف , وكيل رقيب , رقيب ) ويتم التقديم على الرتبة على حسب التخصص المطلوب فيجب قبل أن تقوم بالتقديم على الرتبة التأكد من انه يوافق المؤهل العلمي الخاص بك حتى لا تتعرض لا قدر الله للأبعاد من التقديم وفيما يلي اهم التخصصات المطلوبة :



رابط تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي



للتقديم على القوات الخاصة السعودية للأمن البيئي حيث يبدأ التسجيل في هذه الوظائف بداية من تاريخ1443/12/17هـ وحتي تاريخ 1443/12/22هـ وذلك على رابط القوات الخاصة للأمن البيئي