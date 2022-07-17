نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الأساسية المطلوبة من الضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج الضمان الاجتماعي على أن لن يتم نقل جميع المواطنين السعوديين المسجلين داخل نظام الضمان الاجتماعي إلى منصة جديدة تلقائية، ولذلك يجب على جميع المواطنين المستفيدين بالتسجيل مرة أخرى، ويتم نقل كافة البيانات، حيث أن تتناسب الحالة المادية والاجتماعية مع كافة الشروط داخل منصة الدعم الجديدة، ولذلك سوف يقوم جميع المواطنين إنشاء حساب جديد على منصة الدعم الجديدة لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي، وهذا يتم النظر على كافة الأوراق والبيانات الشخصية، ودراسته الحالية، وبعد إجراء كافة الخطوات سوف يتم إصدار أمر من قبل اللجنة للقبول أو الرفض في الدور الجديد.

وقد تجد الإشارة إلى أن يكون الشخص المستفيد من الضمان الاجتماعي القديم يتعرض للرفض على المنصة الجديدة، وهذا يعد سبب من الأسباب أي أنه ليس بالضرورة أن يتم قبولك، حيث أن يتم التقديم الإلكتروني للاعتراض على عدم القبول، وهذا إذا كانت تستوفي جميع الشروط المطلوبة.

الإعلان عن نتيجة الضمان الاجتماعي :

برنامج الضمان الاجتماعي المطور يعلن عن نتيجة الدفعة الأولى لكي يتم الإعلان عن نتيجة الدفعة الأولى المقبولة داخل منصة دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، ولذلك أوضحت الوزارة على نتيجة الدفعات الأولى لكي يتم قبول الضمان الاجتماعي المطور، وهذا لكي يتم قبول النظر في حالته، لكي يتم تفاصيل الطلب الخاص بالمتقدم.

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تأكد على أن الزوجة السعودية يمكن أن تحل محل العائل داخل نظام الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، حيث أن يتم تصنيف زوجها كتابع لها، وأضاف إلى ذلك أن لا يتمكن أن تضع نفسها فقط وأولادها دون الزوج، وهذا من أجل إخفاء كافة تفاصيل راتب الزوج .

بالإضافة إلى ذلك أن يتعارض العديد من المواطنين السعوديين السيدات بعد الطلاق أو وفاة زوجها من ضيق المعيشة، حيث أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن تقديم دعم الضمان الاجتماعي المطور، وهذا بناءا على جميع الشروط الأساسية للضمان الاجتماعي من الدعم المادي الشهري.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات: