جامعة الملك سعود بوابة القبول الإلكتروني طلاب وطالبات

جامعة الملك سعود، فقد تم الإعلان من جانب الملك سعود عن بداية فتح باب التقديم والقبول في برامج الدبلوم التابعة للجامعة، التي يتم التقديم بها بمقابل مادي نظير الانضمام للجامعة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الجديد 1444، ويتم التقديم في الجامعة وفق عدد من الدبلومات المطروحة التي يتم التقديم بها وفق رغبة كل مستفيد، علي أن يتم التقديم بجامعة الملك سعود وفق بعض الشروط العامة، علي أن يتم التسجيل بشكل الكتروني وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين، وسوف نوضح لكم تفاصيل التقديم ورابط التقديم بجامعة الملك سعود.

شروط التقديم بجامعة الملك سعود

يتم التقديم بجامعة بجامعة الملك سعود وفق بعض الشروط العامة التي يجب أن تتوافر في كل متقدم يرغب في التقديم، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يشترط للتقديم أن يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادل هذه الشهادة سواء من داخل المملكة أو من الخارج.

لا يتم قبول أي طلب مقدم من جانب أي طالب قد سبق قبوله من قبل من جانب الجامعة وانتظم بها، ومن الممكن أن تقوم الجامعة بالنظر بإعادة القيد الخاص منذ أن انقطع الطالب أو انسحب من الجامعة، ويتم التقديم خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ إنهاء القيد أو الانسحاب من الجامعة.

لا تقبل الجامعة أي طلبات مقدمة من الأفراد من حاملي درجة البكالوريوس من أجل التقديم من جديد للمرحلة الخاصة ببكالوريوس جديد.

لا يتم قبول أي تحويلات لأي متقدم قد تم فصله من أي جامعة لأي أسباب تأديبية.

طريقة التقديم بجامعة الملك سعود

يتم التقديم في في برنامج الدبلوم المميز في جامعة الملك سعود عن طريق الدخول علي المنصة الإلكترونية التالية/ جامعة الملك سعود، علي أن يتم التقديم بملء نموذج طلب الالتحاق الذي توفره الجامعة إلكترونياً، وقد أكدت الجامعة علي أهمية وضرورة أن يتم التسجيل بشكل دقيق ويعد كل طالب مسؤول عن صحة المعلومات التي يتم تسجيلها، حيث سيتم الاستبعاد في حالة وجود أي أخطاء.