الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية؛ قامت الحكومة السعودية بتوفير العديد من الخدمات الإلكترونية وذلك ضمن خطة المملكة 2030، وتعد التأمينات واحدة من الخدمات التي قدمتها المملكة للمواطنين والمقيمين حيث يمكنهم الاستِعلام عن التأمينات والتسجيل وغيرها من الإجراءات عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب للمقرات وتوفير الكثير من الوقت والجهد.

الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن التَأمينات الاجتِماعية برقم الهوية إلكترونياً عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية. تسجيل الدخول بالاسم ورقم المرور في حالة عدم وجود حساب يتم النقر على إنشاء حساب جديد. الدخول إلى الخدمات الإلكترونية. ثم النقر على التحقق من الاشتراك. اختيار خدمة التأمين أونلاين. سيتم الانتقال إلى صفحة البيانات قم بتدوين رَقم الهوية. ثم إدخال البيانات المطلوبة في موضعها. ثم النقر على استعلام. ستظهر كافة بيانات المُستعلم.

الاستعلام عن المستحقات برقم الهوية

كما يمكن الاستِعلام عن راتب ومستحقات التأمين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول بالاسم ورقم المرور.

اختيار الخدمات الإلكترونية ثم النقر على الاستعلام عن المستحقات.

سيتم ظهور صفحة البيانات قم بإدخال رقم الهوية.

ثم تدوين البيانات المطلوبة.

النقر على استعلام.

الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

يتم الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات عن طريق الخطوات التالية :

الولوج إلى موقع التأمينات الاجتماعية. ثم الضغط على الخدمات الإلكترونية. النقر على التحقق من مدة الاشتراك. تدوين البيانات المطلوبة. ثم كتابة رَقم الهوية في موضعه. النقر على التحقق من مدة الاشتراك. ستظهر كافة التفاصيل المطلوبة.

طريقة التعرف على رقم الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

الدخول إلى الرابط الرسمي التأمينات الاجتماعية. النقر على أيقونة التأمينات. تدوين رقم الهوية أو رقم الإقامة. النقر على عرض. سيتم ظهور كافة التفاصيل من بينها رقم الاشتراك.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية كما وضحنا لكم خطوات الاستعلام عن المستحقات برقم الهوية، كما وضحنا لكم كيفية الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات.