رابط دخول حساب المواطن من منصة نفاذ 1444 ca.gov.sa 

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عمر شويل - جدة رابط دخول حساب المواطن من منصة نفاذ 1444، يمنح البرنامج حساب المواطن لجميع المواطنين الذين يريدون أن يحصلوا على الدعم المالي من خلال النفاذ الوطني الموحد، بالإضافة إلى أن هذا المنصة توفر الكثير من الخدمات للسكان الذي يريدوا تحديث البيانات الخاصة بهم، وسوف نوضح لكن كافة التفاصيل الخاصة بتحديث حساب المواطن من خلال هذا المقال.

حساب مواطن تسجيل الدخول نفاذ

تم إطلاق برنامج حساب المواطن لجميع المواطنين من خلال الحكومة السعودية للأسر والأشخاص المحتاجين وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية بهدف الحصول على مساعدة مالية شهريا، حيث يستفاد من خلالها المواطنين ليحصلوا على معاش شهري بهدف قضاء كافة الاحتياجات الخاصة والأساسية، وعملت الجهات المختصة المؤسسة لذلك البرنامج بوضع تعليمات وقواعد بخصوص عملية تسجيل الدخول للحصول على المعاونة المالية.

رابط دخول حساب المواطن من منصة نفاذ 1444

يستطيع المواطنين الذين فقدوا أرقام جوالتهم، أو تم تغيير الرقم، يمكنهم التسجيل للحصول على الدعم المالي لحساب المواطن من خلال المنصة، وذلك عبر الطرق الآتية:

التوجه إلى منصة النفاذ الوطني .

اختيار أيقونة الدخول من خلال القائمة الرئيسية المتواجدة في المنصة.

كتابة رقم البطاقة القومي واسم المستخدم.

إدخال كلمة السر بشكل صحيح.

القبول بكافة الشروط المتواجدة داخل المنصة.

كتابة رمز التحقق المتواجد على الشاشة.

وأخيرا اضغط على خانة تسجيل الدخول.

خطوات تسجيل الدخول منصة حساب المواطن من خلال رقم الهوية

يمكن تسجيل الدخول إلى منصة النفاذ الوطني من خلال رقم البطاقة القومي المخصصة لمتقدم الطلب الحامل للجنسية السعودية، وهناك عدة خطوات يتوجب اتباعها وهي:

التوجه إلى الموقع الرسمي المخصص حساب المواطن عن طريق الإنترنت.

النقر على زر الدخول من خلال القائمة الرئيسية للمنصة.

كتابة رقم البطاقة في الخانة المخصصة لها.

إدخال كلمة السر.

ومن ثم النقر على تسجيل الدخول للحصول على الدعم المالي من قبل المنصة.

وفي خاتمة المقال نكون قد عرفنا أهمية حساب المواطن، وكيفية تسجيل الدخول لمنصة النفاذ الوطني للحصول على الدعم المالي شهريا، وهي من أهم المبادرات التي أصدرت من قبل الحكومة السعودية حيث تعاونت مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف تلبية كافة احتياجات الأسر الفقيرة.