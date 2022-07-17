نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات بنك الرياض اختار تمويلك طبقاً لاحتياجك خدمة مقدمة من بنك الرياض في المقال التالي

عمر شويل - جدة اختيار أحد تمويلات بنك الرياض هي واحدة من أهم الخدمات المقدمة من البنك لعملائه, حيث يصعب علي بعض العملاء تحديد متطلباتهم من التمويلات, فقد قام البنك بتوفير خدمة مساعدة للعملاء تساعدهم علي تحديد المنتج التمويلي الراغبين في الحصول عليه, تسهل خدمة حدد تمويلك من بنك الرياض علي كافة العملاء اختيار التمويل المناسب لهم حيث إن المنتجات المعروضة كثيرة, وقد وضع بنك الرياض لكل منتج الشروط والضوابط والمحددات الخاصة به, فهماك التمويل الشخصي بقيمة 300 ألف ريال سعودي وله ضروطة ومحدداته الخاصة به كما أن هناك منتج أخر شخصي بقيمة 500 ألف ريال, كما أنه هناك منتج تمويلي بغرض التعليم وغيرها العديد من المنتجات التمويلية العقارية والخاصة بتمويل السيارات, وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل تمويلات بنك الرياض وما هي تفاصيل الخدمة وكيفية البدء فيها خلال هذا المقال.

كيفية تحديد أحد تمويلاتِ بنك الرياض

يعد بنك الرياض هو أحد أهم وأعرق البنوك في المملكة العربية السعودية, فيقدم بنك الرياض العديد من الحلول التمويلية التي تناسب كافة العملاء من خلال تقديم المنتجات التمويلية المختلفة, كما يقدم العديد من العروض المختلفة مثل عروض التمويلات, لعل منها عرض راتبك راتبين من بنك الرياض, كما أن هناك أيضاً إمكانية الحصول سلفة مالية من بنك الرياض, فالحقيقة يقوم بنك الرياض بالعديد من الخدمات الكثيرة ومنها أيضاً إمكانية تحديد أنسب التمويلات للعميل من خلال خطوات سهلة وبسيطة كالتالي:

قم بالدخول غلي الصفحة الإلكترونية الرسمية لبنك الرياض.

قم باختيار ” اختر التمويل الشخصي المناسب لك “.

ستقوم الأنظمة بتحويلك إلي صفحة جديدة بها ثلاثة أختيارات علي هيئة أسئلة وهي كالتالي: السؤال الأول خاص بالجنسية “هل أنت سعودي أم لا”. السؤال الثاني خاص بتحويل الراتب علي بنك الرياض أم لا. السؤال الثالث خاص بالغرض من التمويل ويجب عليك اختيار أحد الإجابتين “سيارة أو استخدام شخصي”.

بعدها قم بالضغط علي كلمة “العثور علي القرض”.

ستقوم الأنظمة بتحويلك علي علي احد القروض المناسبة لك مثل التورق أو المرابحة أو القروض الخاصة بالسيارات.

الأجمل في خدمة تحديد تمويلات بنك الرياضِ هو أن الأنظمة الخاصة بالمصرف تقوم بعرض أكثر من منتج يناسب العميل, ويتم تقديمهم في صيغة مقارنة للحصول علي أفضل المنتجات التي تناسب العملاء.