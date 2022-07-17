نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 20,000 بدون كفيل للسعودي والمقيم وبدون أجور وكالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسط مبلغ يصل إلى 20 ألف ريال من خلال أفضل الشركات التمويلية في السعودية وهي شركة اليسر للتمويل حيث تسعى لتوفير تمويل بدون كفيل لجميع العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين بالمملكة بشروط وضوابط شركة اليسر حيث تطلب الشركة مدة زمنية محددة في العمل لا تقل عن 3 أشهر بدون تحديد القطاع فمتاح التمويل الشخصي لموظفي القطاع الحكومي والخاص في السعودية.

التمويل الشخصي بشروط شركة اليسر للتمويل

المواطن السعودي وكذلك المقيم في السعودية لابد عن التقديم على التمويل الشخصي الذي يتبع شركة اليسر للتمويل بالمملكة يبلغ من العمر 22 عام كذلك يشترط توفير العديد من الضوابط التي يحتاجها التمويل الشخصي عن طريق اليسر للاجارة والتمويل ومن ضمن الشروط:

هناك شرط أن يكون المواطن السعودي وكذلك المقيم عمره لا يقل عن 22 عام كما لابد أن لا يتعدى 60 عام.

أيضاً هناك شرط أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم يبدأ دخله الشهري من 5000 ريال سعودي.

اشترطت أيضاً اليسر للتمويل أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر عند طلب التمويل.

رابط طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل

من أهم مزايا الحصول على التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر للاجارة والتمويل هو إمكانية طلب التمويل من خلال الإنترنت عن طريق الدخول على الرابط الرسمي لشركة اليسر للتمويل بالسعودية وإتباع الخطوات التالية

يتم الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر للتمويل.

ثم الدخول على خيارات التمويل.

بعد ذلك يتم الدخول على تمويل الأفراد.

يتم اختيار تقديم طلب تمويل الأفراد.

يتم ملئ نموذج طلب التمويل من اليسر.

مميزات التمويل الشخصي السريع من شركة اليسر

صممت شركة اليسر للاجارة والتمويل بالسعودية عدد مختلف من المنتجات التمويلية الميسرة للأفراد ومن بين تلك المنتجات أسرع تمويل شخصي فوري بقيمة إجمالية تبلغ 20,000 ريال سعودي وله العديد من المزايا التي تناسب تطلعات المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين ومن بين تلك المميزات ما يلي