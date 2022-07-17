تمويل سيارة بدون مقدم لا تحتاج إلى كفيل أقساط ميسرة سهلة حتى 5 سنوات

تمويل سيارة بدون مقدم يشمل السعوديين والمقيمين عروض عبد اللطيف جميل للسيارات تويوتا بموديلات وفئات متنوعة تشمل السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الموظفين بالقطاعات الحكومية والخاصة، وتعد شركة عبد اللطيف جميل أحد الشركات الكبرى في مجال التمويل التأجيري معتمدة ومرخصة من البنك المركزي السعودي تقدم القروض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتميز بتقديم أفضل العروض الحصرية على السيارات الجديدة والمستعملة بأسرع إجراءات وأقساط شهرية ميسرة وسهلة عبر نظام سداد، كما تتميز الشركة بالشفافية والمصداقية والعمل بكل أمانة طوال مشوارها المهني في مجال التمويل فضلاً عن الحرص على توفير المرونة في التعامل مع العملاء لكسب الثقة والنهوض للأمام مما يعزز سوق الاقتصاد السعودي.

عروض السيارات في السعودية مستمرة من عبد اللطيف جميل

تقدم الشركة تمويل سيارة بدون كفيل (تويوتا) موديلات وفئات متنوعة لعام 2022م بالتقسيط المرن حتى 60 شهر أي خمسة سنوات ميسرة، كما توفر قرض سيارة بدون دفعة مقدمة حيث أن الشركة لا تطلب منك دفع مبلغ مالي كمقدم للمركبة ليس هذا فقط بل تتيح إمكانية تملك المركبة وتقسيط الدفعة الأخيرة عن طريق إعادة التمويل لمدة تصل إلى 24 شهر بحيث لا تزيد فترة القرض ككل يضاف إليها مدة جدولة الدفعة الأخيرة عن 72 شهراً، حيث أن العرض على سيارات تويوتا بالموديلات التالية (يارس سيدان – كورولا فئات متنوعة – كامري فئات مختلفة – إنوفا فئتين – فورتشنر فئتين)، متاح تمويل المتقاعدين علماً بأن يحق للشركة عمل تعديل لتلك العروض دون إعلان سابق، ويجب العلم بأن قيمة الإيجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

شروط تمويل السيارات عبد اللطيف جميل

تطبق الشروط والأحكام. لابد أن يكون العميل على رأس عمل حين طلب سيارة جديدة أو مستعملة. أحضر المستندات المطلوبة المذكورة أسفل.

طريقة طلب قرض سيارة بدون كفيل

الدخول عبر موقع شركة عبد اللطيف جميل السعودية.

اختر العرض المتاح ثم حدد نوع السيارة المراد الحصول عليها.

ثم قدم طلب وإرساله.

المستندات المطلوبة لتمويل السيارة