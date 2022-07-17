نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الخدمات الإلكترونية” رابط بوابة قبول الكلية التقنية وطريقة التسجيل tvtc.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم رابط بوابة قبول الكلية التقنية (قبولي)، حيث يريد المئات من خريجي المرحلة الثانوية التقديم في الكلية التقنية في التخصصات التي يبغونها، وسنتعرف معكم في هذا المقال كافة التفاصيل بخصوص التقديم عبر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تتيح الكلية التقنية للطلاب تدريب مهني يحصلون من خلاله على شهادة الدبلوم في العديد من التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وقد تم الإعلان عبر الحساب الرسمي للتدريب التقني عن فتح باب التقديم، فتابعوا معنا لتتعرفوا على كافة التفاصيل في ثقفني.

تقديم بكالريوس الكلية التقنية

وقد أعلنت الإدارة العامة للقبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية وذلك عبر حسابها الرسمي في تويتر، عن فتح باب القبول والتسجيل على برامج البكالريوس للبنين والبنات، وهذا من خلال بوابة قبولي الإلكترونية.

حيث أعلنت عن فتح باب التسجيل من يوم الأحد الموافق 18 ذو الحجة 1443 هجري، أي يوم 17 يوليو 2022 للبنات والبنين.

والتسجيل متاح على جميع البرامج التدريبية في فروع الكلية في المناطق التالية:

الرياض.

مكة المكرمة والتي فرعها بجدة.

المدنية المنورة.

القصيم.

المنطقة الشرقية والموجودة بالدمام.

عسير.

تبوك.

حائل.

منطقة الحدود الشمالية.

نجران.

جازان.

منطقة الباحة والجوف.

وتابعنا معكم أيضا تقديم وزارة الدفاع، والذي تم اتاحة التقديم عليه منذ 3 أيام سابقة، فتابعوا معنا.

بوابة قبول الكلية التقنية

وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا الفقرة الخطوات اللازمة المطلوبة منكم لكي تستطيعوا التقديم في البرامج التدريبية بالكلية التقنية في المملكة، وهذا ما يمكنكم عمله بسهولة إلكترونيا، وفي حالة اذا كنتم تواجهون نوعا من الحيرة في اختيار التخصص التدريبي فيمكنكم متابعة العديد من المقاطع على اليوتيوب لتساعدكم في تحديد التخصص.

بوابة قبولي التسجيل

ويمكنكم التسجيل وهذا عبر اتباع الخطوات التالية، فتابعوا: