نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب رسوم المرافقين بالسعودية 1444 بحاسبة الرسوم والاستعلام عن الرسوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم المرافقين، تشترط الحكومة السعودية على المرافقين القادمين إلى المملكة رسوم مالية معينة للسماح لهم بالبقاء في السعودية تحدد قيمة تلك الرسوم وفقًا لعدة عوامل أهمها نوع العمل بالإضافة إلى عدد المرافقين المصاحبين للكفيل ونظرًا لصعوبة حساب قيمة تلك الرسوم لاختلاف العوامل المؤثرة عليها فقد تم توفير الحاسبة الإلكترونية لرسوم المرافقين للتعرف على قيمة الرسوم بسهولة.

ما هي رسوم المرافقين في المملكة؟

الرسوم قيمة مالية يجب دفعها عن المرافقين القادمين للبقاء في السعودية مع الكفيل أو العائل كأن يستضيف الزوج زوجته أو أبنائه أو أسرته، وتلك القيمة المالية يتم دفعها إلى دائرة الهجرة وقيمتها مختلفة من فئة لأخرى مثل العمر أيضًا كما أن الرسوم التي يتم دفعها لا يمكن أن يستردها المرافق في أي وقت بعد أن تقدم لدائرة الهجرة حتى إذا عاد إلى موطنه الأصلي، ورسوم المرافق تدفع كذلك عن العامل من صاحب العمل.

جدول رسوم المرافقين بالمملكة

قيمة الرسوم المحددة على المرافقين تختلف من عام لعام لأسباب مختلفة فكما نلاحظ في الجدول التالي هناك اختلاف في القيمة:

حاسبة رسوم المرافقين بالسعودية 1444

ونظرًا لكثرة العوامل التي تؤثر على قيمة رسوم المرافقين فإنه تم توفير حاسبة رقمية إلكترونية تسهل على العائل أو الكفيل من معرفة القيمة التقريبية للرسوم المطلوب سدادها ولكن يجب اتباع الخطوات القادمة بالتفصيل:

من رابط المنصة الرقمية مقيم يتم تسجيل الدخول . يستخدم المرافق البيانات الشخصية لتسجيل الدخول بنجاح حتى يصل إلى تطبيق الحاسبة الرقمية للرسوم. ومن ثم بعد فتح الحاسبة ينقر على تجديد الإقامة وذكر عدد الأفراد المرافقين ومن ثم عدد سنوات الإقامة. النقر على أمر متابعة ويليه أمر احسب لكي تظهر النسبة التقريبية للرسوم المطلوب سدادها عن المرافق الواحد أو عدد المرافقين المتاحين.

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين

اما من أجل الاستعلام عن قيمة الرسوم المطلوبة من المرافقين من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية تتبع الخطوات القادمة: