أسعار ومواصفات ومميزات وعيوب كيا سبورتاج 2023 في السعودية ومصر وبعض الدول

تعتبر شركة كيا من أفضل الشركات المتألقة في تقديم أفخم أنواع السيارات فحرصت تلك الشركة على أن توفر الكثير من الأنواع المميزة من السيارات التي يميزها الجودة والكفاءة المرتفعة بالإضافة إلى السعر المناسب إلى الجميع ومن السيارات المميزة التي توفرها تلك الشركة هي سيارة كيا سبورتاج والسيارة متوفرة في مصر والسعودية ويتساءل الجميع عن سعر السيارة الحالي نظرًا لإقبالهم على شرائها واستطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم كل ما يخص سيارة كيا سبورتاج الجديدة.

فئات سيارة كيا سبورتاج الجديدة

من الجدير بالذكر أن شركة كيا الكورية قامت بإطلاق عدد من الفئات الخاصة بسيارة كيا سبورتاج وتتنوع تلك الفئات ما بين كلًا من التالي.

فئات كيا سبورتاج

سيارة كيا سبورتاج LX 2022. كيا سبورتاج NightFall 2022. بالإضافة إلى سيارة كيا سبورتاج EX 2022. سيارة كيا سبورتاج SX Turbo 2022.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

تتسم السيارة بالكثير من المواصفات الفريدة من نوعها التي يكون من الصعب إيجادها في أي سيارة أخرى وإليكم في السطور الآتية أبرز المواصفات الخاصة بهذه السيارة.

أهم مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

يصل طول السيارة إلى 183.5 بوصة إما بالنسبة للعرض فيصل إلى 73.4 بوصة ويصل ارتفاع السيارة إلى 65 بوصة، إما بالنسبة لطول قاعدة العجلات فيصل طوله إلى 108.4 بوصة. تحتوي السيارة على محرك متوفر بأربعة بدائل ويمكن اختيار أي واحد منهم وإليكم في السطور الآتية تلك البدائل:

البديل الأول ويكون متوفر ببنزين من نوع TGDI كما أنه يتوفر بشاحن توربيني ويحتوي على أربع أسطوانات وتصل سعة المحرك إلى 1.6 لتر ويعمل المحرك بقوة تصل إلى 177 حصان ويصل عزم الدوران الخاص بالمحرك إلى 256 نيوتن/متر، وتحتوي السيارة على ناقل مانيوال مكون من ست سرعات بالإضافة إلى ناقل أوتوماتيكي مكون من سبع سرعات.

إما بالنسبة للبديل الثاني فيحتوي على محرك ديزل متوفر بسعة 2.0 لتر كما أن قوته تصل إلى 183 حصان وعزم الدوران الحد الأقصى له 417 نيوتن/متر وتعمل السيارة بناقل أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

البديل الثالث ويحتوي على محرك بنزين هجين متوفر بنظام E-Handling فهو شبيه إلى التيربو المكون من الأسطوانات الرباعية وسعته تصل إلى 1.6 لتر ويحتوي على محرك كهربائي ينتج 169 كيلو واط.

البديل الأخير وهو السيارة المتوفرة بمحرك هجين Plug-in-Hybrid وينتج 137 كيلو واط وعزم الدوران 416 نيوتن / متر مع 195 كيلو واط وعزم دوران بقدرة 350 نيوتن /متر.

سعر سيارة كيا سبورتاج الجديدة في السعودية ومصر وبعض الدول

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سعر السيارة وتتواجد السيارة في الكثير من الدول ولكل دولها سعرها وإليكم الأسعار: