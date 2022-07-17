نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 لهذا الشهر يوليو 2022 pension.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث مستحقي راتب التقاعد الجديد عن موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443 لهذا الشهر يوليو 2022، حيث أن معظم مستحقي رواتب التقاعد من كبار السن وممن بلغوا سن المعاش القانونية ويحتاجون إلى الراتب لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وتعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤسسة التقاعد على توفير الراتب المخصص لهم في الموعد المحدد، وتقوم وزارة المالية في المملكة بتحديد مواعيد الرواتب كل شهر تيسيراً على المستحقين في معرفة مواعيد الصرف، ومع ذلك يزداد البحث بشكل كبير مع اقتراب موعد نزول راتب التقاعد في كل شهر، لذلك نقدم لكم في هذا المقال متى نزول رواتب المتقاعدين بالهجري والميلادي لهذا الشهر الجديد يوليو 2022 راتب شهر ذو الحجة 1443.

موعد صرف رواتب المتقاعدين 1443

كما ذكرنا لكم في الفقرة الأولى أن المملكة العربية السعودية تحرص كل الحرص على توفير الرواتب في مواعدها المحددة. ولذلك قامت بتحديد مواعيد الصرف في كل شهر حتى يكون الموعد معلوم للجميع. ولا يختلف الموعد إلا إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية في المملكة. ففي هذه الحالة يتم تقديم الموعد يوم أو تأخيره يوم.

موعد نزول رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يوليو 2022

صرف رواتب المتقاعدين تم تثبيته وتحديده كل شهر ليتم الصرف في اليوم الخامس والعشرين من الشهر الميلادي. ولا يتم تغيير هذا الموعد إلا إذا صادف عطلة رسمية في المملكة. لذلك فإن موعد نزول راتب متقاعدي التأمينات الاجتماعية لشهر يوليو هو يوم الإثنين 26\12\1443 الموافق 25\07\2022.

رابط المؤسسة العامة للتقاعد pension.gov.sa

تحرص مؤسسة التقاعد على توفير أعلى معايير الجودة لعملائها. لذلك تقدم المؤسسة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بها العديد من الخدمات الإلكترونية. والتي تسهل على المستفيدين وتوفر لهم الجهد والوقت والمال. ووفقاً لرؤية المملكة في التطور والتقدم في 2030 تعمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة في كل جوانب الحياة. وتعمل على استبدال المعاملات الورقية بالتعامل الإلكتروني. لذلك قامت بإنشاء العديد من المواقع والمنصات الإلكترونية.

شروط الحصول على راتب التقاعد

هناك شروط يجب أن تتوفر حتى يحصل المتقدم على راتب التقاعد أهم هذه الشروط هي بلوغ المتقدم السن القانونية للمعاش والتي بموجبها يستحق المعاش. كذلك يجب أن يمضي المتقدم على رأس العمل مدة لا تقل عن 120 شهر ويستطيع أن يشتري مدة مكملة بشرط ألا تكون المدة التي قضاها أقل من 60 شهر. وألا يكون المستحق للمعاش يعمل في أي وظيفة خاضعة للنظام.