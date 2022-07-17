معايير الحصول على حافز وفترة تقديم الدعم

معايير الحصول على حافز، يبحث العديد من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية عن شروط ومعايير التسجيل في برنامج حافز للبحث عن عمل، كما يوجد بعض المواقف التي تجعل الأفراد مضطرين لترك الدوام، والذين يقومون بالبحث عن برنامج حافز في أسرع وقت، ويعمل برنامج حافز على توفير الدعم لهؤلاء الأفراد في فترة عدم توافر عمل والذي يترتب علية عدم وجود دخل ثابت، والذي يجعلهم أيضا لا يستطيعون أن يوفروا حاجاتهم الشخصية اليومية.

معايير الحصول على حافز:

يوجد عدد من المعايير تم تحديدها ليكون للفرد احقيه الحصول على الدعم من برنامج حافز للبحث عن عمل، وتلك الشروط هي كالاتي:

في البداية يجب أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية السعودية، ومقيم فيها بشكل شبه دائم على الأقل لا يكون الفرد قد غادر المملكة خلال ال10 أشهر الأخيرة التي سبقت التقديم..

كما يجب ألا يقل عمر المستفيد عن 20 عامًا ولا يزيد عن 30 عاما.

يمكن للشباب المتزوجين والعزاب أن يقوموا بالتقدم لبرنامج الدعم حافز.

أيضا يشترط أن يكون المستفيد لدية القدرة على العمل.

كذلك يشترط ألا يكون الفرد المستفيد عاملا لدى إحدى القطاعين العام أو الخاص.

عندما يتم التقدم للحصول على دعم حافز يجب على المتقدم ألا يكون مسجلا في أي مرحلة تعليمية.

بالإضافة إلى ذلك شرط أساسي ألا يكون مشتركًا في أي برنامج تدريبي أخر.

عليه أن لا يكون ممتلكا لأي سجل تجاري أو نشاط زراعي أو حتى مهني أو صناعي أو حتى خدمي.

زيادة على ذلك يجب ألا يتعدى دخل الفرد في العام السابق عن 2000 ريال سعودي.

بعد ذلك يجب تقديم ما يثبت أن المستفيد غير مستفيد من أي دعم يقدمه ضمان أخر.

حتى وإن كان يستفيد من تعويض فلا يتم قبوله في حافز.

في النهاية يشترط لاستحقاق الدعم ألا يكون المستفيد يقيم داخل أحد دور الرعاية الاجتماعية في السعودية.

فترة تقديم دعم حافز:

يعمل صندوق التنمية الاجتماعية على توفير الدعم لهؤلاء الأفراد الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من دعم برنامج حافز للبحث عن عمل، ويتم تقديم هذا الدعم لفترة لا تتجاوز عامًا هجريا كاملًا أي 12 شهر هجري، أما بالنسبة لمبلغ الدعم فهو 2000 ريال سعودي شهريًا للمستفيد، ويتم صرف هذا الدعم للفرد بعد دراسة الطلب دراسة مفصلة تستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وتم أعتبار ذلك هو الحد الأقصى لمراجعة الطلب، ويتم صرف الدعم في اليوم ال5 من الشهر الميلادي.