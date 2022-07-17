شروط التسجيل في حافز الجديد البحث عن عمل 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن شروط التسجيل في حافز الجديد على محرك البحث “جوجل”، وقد قدمت الحكومة السعودية برنامج حافز لمساعدة الشباب السعودي في الحصول على فرصة عمل مناسبة لهم في إطار رؤية المملكة العربية السعودية للتقليل من أعداد البطالة، ومن الجدير بالذكر أن الشاب السعودي مستوفي الشروط المستفيد من برنامج حافز يحصل على إعانة مالية تصل إلى 2000 ريال سعودي لمدة 12 شهراً تحفيزاً له للبحث عن عمل ملائم له بجدية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كاقة شروط حافز الجديد للحصول على عمل كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية التسجيل في حافز لأول مرة، فإلى نص المقال.

شروط التسجيل في حافز

يجب أن تتوفر عدة شروط في المواطن المتقدم لمبادرة حافز الوطنية حتى يتم قبوله في إعانة البحث عن عمل، ونوضح لكم أبرز الشروط كالتالي:

أولاً لابد أن يكون المتقدم لديه الجنسية السعودية.

ثانياً يتراوح عمره بين العشرين والستين عاماً.

ثالثاً مقيم دائماً بالمملكة ولا يقيم خارجها لأكثر من شهرين خلال العام السابق للتقديم.

رابعاً لا يجوز التقديم لمن هم موظفين بالقطاع الحكومي أو الخاص.

خامساً ألا يكون المتقدم مستحقاً للمعاش التقاعدي.

سادساً لا يتم قبول من لديهم نشاط تجاري.

سابعاً لابد من مرور 6 أشهر على تخرج الطالب من الجامعة أو الثانوية العامة.

ثامناً ألا يكون له دخل شهري يتجاوز الإعانة المالية.

رقم حافز خدمة العملاء

يستقبل برنامج حافز اسئلة واستفسارات المواطنين من خلال أرقام للتواصل وهي 920020301 و 920011559 ايتداءاً من الساعة السابعة صباحاً إلى الساعة الحادية عشر مساءاً، وقد حرص البرنامج على التواصل مع المواطنين منذ إنطلاقه للرد على كافة الأسئلة والإستفسارات التي تواجههم في أسرع وقت، ويُمكنكم التواصل أيضاً مع البرنامج من خلال الموقع الرسمي لطاقات والصفحة الرسمية على تويتر.

وأخيراً نكون قد كتبنا لكم كل ما يدور حول هذا الموضوع الهام من أبرز الشروط المطلوبة للقبول في برنامج حافز، ويُمكنكم الآن التواصل معنا عبر خانة التعليقات فقط اترك سؤالك أو استفسارك بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم فوراً خلال ساعات