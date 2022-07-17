نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العلوم الطبيعية” تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1443 هنا تقديم الحرس الوطني kkmar.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1443، أصبح التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444 محل بحث كبير وهائل، خصوصاً بعد إعلان الكلية عن موعد فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة، بعد أن تم الانتهاء من تقديم كلية الملك خالد للجامعيين، وقد وضعت الكلية شروط وضوابط يجب أن تتوفر في المتقدم حتى يتم قبول طلب التسجيل الخاص به.

لذلك يجب على من يرغب في التسجيل أن يقرأ الشروط جيداً قبل الإقدام على تعبئة استمارة التقديم الإلكترونية، كما يجب تعبئة الحقول بمنتهى الدقة وأن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود في المستندات الرسمية، حيث سيتم الاطلاع على جميع المستندات في وقت لاحق، ومن يثبت عدم مطابقة البيانات الخاصة به سيتم استبعاده من الترشح وعدم قبول طلب التسجيل الخاص به، لذلك سوف نقدم لكم في هذا المقال وعبر موقعكم المفضل ثقفني رابط تقديم الحرس الوطني 1443 kkmar.gov.sa، وما هي الشروط المطلوبة في المتقدم وموعد التسجيل.

تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) July 13, 2022

رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية لخريجي الثانوية هو أكثر ما يتم البحث عنه الآن، لذلك في هذه الفقرة سنترك بين أيديكم رابط تقديم وزارة الحرس الوطني 1444 الرسمي وطريقة التقديم.

في البداية يجب الدخول على رابط تقديم الحرس الوطني kkmar.gov.sa.

النقر على أيقونة “حملة الثانوية” ومن القائمة المنسدلة قم بالضغط على أيقونة “تسجيل”.

بعد قراءة شروط وتعليمات التسجيل بعناية قم بالضغط على بداية التسجيل.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على تسجيل الدخول.

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بكل دقة ورفع المستندات المطلوبة والنقر على “تسجيل”.

بعد النقر على أيقونة “تسجيل” سوف يظهر أمامك رقم طلب التسجيل يجب الاحتفاظ به للاحتياج إليه لاحقاً عند الاستعلام عن النتائج.

شروط تقديم الحرس الوطني كلية الملك خالد 1444

يبحث الكثير من الراغبين في التسجيل عن كلية الملك خالد العسكرية تخصصات. وكذلك شروط التقديم في الكلية وفيما يلي الشروط المطلوبة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وغير محكوم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. ألا يكون متزوج من أجنبية. لا يقل عمر المتقدم عند بداية الدراسة عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام. تناسب الطول مع الوزن والحد الأدنى (165 سم – 52 كجم) والحد الأعلى (188 سم – 95 كجم). حاصل على شهادة الثانوية العامة “العلوم الطبيعية” بشرط ألا يقل المعدل التراكمي العام عن 80%. أن يكون من خريجي هذا العام الدراسي 1443 انتظام نهاري ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة. أن يكون حاصل على درجة لا تقل عن 60 في اختبار القدرات ونفس الأمر بالنسبة للاختبار التحصيلي. اجتياز المتقدم لجميع إجراءات القبول (المقابلة الشخصية – اختبار اللياقة البدنية – الاختبار التحريري – اختبار كفايات الحرس الوطني – التذكية الأمنية). أن يجتاز الكشف الطبي الصادر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل.

متى التقديم على كلية الملك خالد العسكرية؟

يبدأ التسجيل في الكلية يوم الإثنين القادم بتاريخ 19\12\1443 الموافق 18\07\2022. وينتهي التسجيل يوم السبت بتاريخ 24\12\1443 الموافق 23\07\2022.