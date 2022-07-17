طريقة تحديث حافز بالجوال كل أسبوع 1443

يبحث مواطني المملكة العربية السعودية عن طريقة تحديث حافز بالجوال كل أسبوع على محرك البحث “جوجل”، وقد بات ضرورياً على كل مستفيدي برنامج حافز تحديث بياناتهم أسبوعياً حتى يحصلوا على الدعم المالي للبرنامج ولا يتم وقوفه، وجدير بالذكر أن برنامج حافز قد أطلقته الحكومة السعودية بهدف الوقوف بجانب الشباب السعودي ومد يد العون لهم بمساعدات مادية حتى يحصلوا على فرصة عمل مناسبة لهم، ولا يقتصر دعم البرنامج على الجانب المادي فقط بل يشمل أيضاً الدورات التدريبية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تحديث حافز كما وضحنا لكم في مقال سابق شروط التسجيل في حافز، فإلى نص المقال.

تحديث حافز كل أسبوع

صرح صندوق تنمية الموارد البشرية بأهمية التحديث الأسبوعي للأفراد المستفيدين حيث يجنبهم الخصم أو الإقصاء من برنامج إعانة البحث عن عمل، ويجب على كل الشباب السعودي المستفيد من البرنامج القيام بتحديث بياناتهم بشكل أسبوعي حرصاً على استمرار الدعم المالي وعدم توقفه، ونوضح لكم كافة الخطوات اللازمة للتحديث كالتالي:

أولاً عليكم الولوج إلى الموقع الرسمي لطاقات .

. ثانياً قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

ثالثاً قم بالنقر على قائمة برامجنا قم انقر على مهام مطلوب تنفيذها.

رابعاً قم بإجراء المهام المطلوبة للتحديث.

تحديث حافز عبر الجوال

يُمكن لكل الشباب السعودي المستفيد من برنامج حافز تحديث بياناتهم عبر الجوال من خلال عدة خطوات إلكترونية بسيطة نوضحها لكم بالتفصيل كالتالي:

أولاً الدخول إلى موقع طاقات الإلكتروني وتسجيل الدخول.

ثانياً قم بالنقر على اسم المستخدم الموجود أعلى الشاشة.

ثالثاً اضغط على أيقونة المعلومات الشخصية.

رابعاً قم الآن بإدخال رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك.

خامساً قم بالنقر على ايقونة تحديث.

وأخيراً قم بالضغط على حفظ.

والآن يُمكننا القول أننا انتهينا من كتابة كافة المعلومات والتفاصيل المرتبطة بهذا الموضوع الهام، ونرجو أن يكون المقال قد نال إعجابكم، ويُمكنكم السؤال والإستفسار عن أي شىء عن طريق ترك اسئلتكم في خانة التعليقات بالأسفل وسنقوم بالرد عليكم في الحال