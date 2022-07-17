سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب المميزات والشروط

سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب، يعتبر من اكثر التمويلات أهمية داخل المملكة العربية السعودية حيث يبحث عنها دائما جميع الأشخاص داخل المملكة، منصة سلفه تعتبر من اهم المنصات الإلكترونية التي تقدم الكثير من الخدمات المصرفية منها منصة سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وهى من اكثر التمويلات التي يقبل عليها أشخاص عديده، تعتبر سلفه من الشركات الكبيرة التي تقدم عدد من الخدمات المميزة لكل عملائها داخل الأراضي السعودية، تمويل سلفه يعتمد على تقنيات ماليه تسمى fintech وهى احد اهم المنصات التي تقدم قروض متنوعه وعديده بطرق سهله وبسيطه، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على مميزات وشروط الحصول على تمويل سلفه بدون تحويل راتب.

سلفه تمويل شخصي بدون تحويل راتب

يميز منصة سلفه والتمويلات المقدمة من خلالها أنها تتوافق مع صندوق النقد العربي مما يجعل راحه كبيره تجاه عملاء سلفه ويزيد الإقبال عليها بشكل كبير، سلفة تمويل شخصي بدون تحويل راتب يعتبر من التمويلات التي يتم البحث عنها بشكل يومي من اجل الحصول عليه، ونجد أن الكثيرين يرغبون في معرفة شروط منصة سلفه تمويل بدون تحويل راتب ولهذا سوف نتعرف على كل مميزات وشروط سلفه تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب، ومن المميزات الأخري المقدمة من المنصة هي أمكانية التقديم على تمويل شخصي بدون تحويل راتب من سلفه من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها وهذا يعتبر ميزه كبيره تقدمها منصة سلفه لعملائها.

شروط سلفه تمويل شخصي

هناك عدد من الشروط التي تم وضعها من قبل منصة سلفه لكل من يريد الحصول على تمويل شخصي من سلفه وهذه الشروط كالتالي.

لابد أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية.

لا يقل الراتب عن 3000 ريال سعودي، والسن لا يقل عن 18 عام.

فترة عمل المقترض لا تقل عن 6 شهور.

مميزات تمويل شخصي من سلفه