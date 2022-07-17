تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1443 التقديم في الحرس الوطني kkmar.gov.sa

تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1443، يبحث الكثير من خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية، فقد أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول لحملة الثانوية للالتحاق بالكلية العسكرية في العام الدراسي القادم 1444، وقد وضعت لجنة القبول والتسجيل الشروط والتخصصات المطلوبة فيمن يرغب في التسجيل، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونياً عبر موقع وزارة الحرس الوطني كلية الملك خالد kkmar.gov.sa، لذلك يجب على من يسعى للتسجيل قراءة شروط التقديم قبل تعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية، مع تحضير كافة المستندات المطلوب رفعها على موقع التسجيل في الموعد المحدد.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) July 13, 2022

تقديم كلية الملك خالد العسكرية للثانوية 1443

يبحث الكثير من الراغبين في الالتحاق بكليات وزارة الحرس الوطني العسكرية عن طريقة وخطوات التسجيل، وفيما يلي شرح مبسط لطريقة التقديم.

الدخول على رابط تسجيل كلية الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa.

الضغط على أيقونة “حملة الثانوية” ومن القائمة الموجودة قم بالنقر على أيقونة تسجيل.

الضغط على بداية التسجيل ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.

قم بتعبئة استمارة التسجيل الإلكترونية بطريقة صحيحة.

بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات قم بالنقر على أيقونة تسجيل.

سيقوم الموقع بإرسال رقم التسجيل الخاص بك قم بالاحتفاظ به.

شروط التسجيل في وزارة الحرس الوطني للثانوية

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ. أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة أو بحد شرعي. ألا يكون متزوج من أجنبية. يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام. أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه حسب اللائحة الطبية والحد الأدنى 165سم – 52كجم بينما الحد الأعلى 188سم – 95كجم. حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة “العلوم الطبيعية”. يجب ألا يقل المعدل التراكمي عن 80%. أن يكون من خريجي هذا العام 1443 انتظام نهاري ولا يقبل خريجي الأعوام السابقة. حصول المتقدم على درجة 60% فأعلى في اختبار القدرات و60% فأعلى في الاختبار التحصيلي. أن يؤدي اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP. اجتياز المتقدم إجراءات القبول (المقابلة الشخصية، الاختبار التحريري، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني). اجتياز المتقدم للفحص الطبي الصادر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول فقط.

موعد التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 1444

يبدأ التسجيل في الكلية يوم الإثنين 19\12\1443 الموافق 18\07\2022. وينتهي يوم السبت 24\12\1443 الموافق 23\07\2022.