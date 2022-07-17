نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد بطاقة الاحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية إلكترونياً 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد طريقة تجديد بطاقة الاحوال المدنية بالسعودية عن طريق النت من أهم وأفضل الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تعد بطاقة الأحوال المدنيّة الوثيقة الرسمية التي تُثبت شخصية المواطن في السعودية، وتمنحه التمتع بكافّة حقوقه وواجباته، فلابد من الضروري التجديد قبل الانتهاء بفترة كافية لتفادي للغرامة المالية.

تجديد بطاقة الاحوال

أصبح بإمكان كافة المواطنين والمواطنات في المملكة السعودية تجديد بطاقات الهوية الوطنية، دون اشتراط التحصين سواء بجرعة أو بجرعتين من لقاح كورونا.

وأوضحت أن المواطن يستطيع تجديد “بطاقة الهوية الوطنية” خلال 180 يوما قبل موعد انتهاء صلاحيتها، وذلك حتى يتفادى تعطل مصلحته، وحتى يتفادى أيضًا الغرامة المالية المقررة.

وحذرت وزارة الداخلية العودية من احتساب غرامة قيمتها 100 ريال سعودي في حال انتهاء صلاحية البطاقة دون التوجه للتجديد.

وأعلنت الأحوال المدنية أنه إذا تم تجديد بطاقة الاحوال وحجز الموعد لمراجعة المكتب في نفس يوم الانتهاء، فإنه لا يتم احتساب الغرامة المالية المقررة.

شروط تجديد بطاقة الاحوال



لكي يتم تجديد بطاقة الاحوال المدنية للمواطنين من خلال مكاتب الأحوال المنتشرة في المملكة العربية السعودية، فقد قامت وزارة الداخلية السعودية بوضع عدد من الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المواطن من التجديد وجاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يجب ألّا يقل عمر المتقدم بطلب تجديد البطاقة عن ثمانية عشر عامًا.

يجب إحضار بطاقة الأحوال المدنية القديمة وتسليمها في مكتب الأحوال.

صورة شخصية حديثة لمقدم الطلب بمقاس (4×6)، مع مراعاة ارتداء الزي الوطني وبشرط أنْ تكون الصورة ملونة وواضحة.

في حالة إذا كانت صورة الهوية الوطنية السابقة غير واضحة، فيجب إحضار شاهدين مقبولين للتأكيد على بيانات المواطن أو التوجه لأقرب فرع الرئيسي تابع له إذا تغيرت ملامح الوجه وذلك من أجل إعادة التصوير مرة أخرى.

ملئ نموذج تجديد بطاقة الأحوال رقم 58 يدويًا بخط واضح بدون شطب أو إلكترونيًّا.

تقديم أصل السجل العائلي للمواطن وصورة منه في حالة كان متزوجًا.

تقديم طلب إلكتروني لتجديد البطاقة من خلال منصة أبشر الإلكترونيّة.

شروط بطاقة الأحوال للنساء 2021

وضعت وزارة الداخلية السعودية عدد من الشروط الواجب توافرها في النساء الراغبات في الحصول على بطاقة الأحوال المدنية، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

يجب أن يكون عمر المتقدمة 15 عامًا أو أكثر.

تقديم صوره شخصيه حديثه وواضحة، مع مراعاة خلوّ الوجه من العدسات الملونة والنظارات الشمسية والمكياج.

ضرورة اصطحاب صورة من سجل الأسرة ونسخة منه.

النسخة الأصلية من حفيظة النفوس.

التحقق من شخصية الفتاة من خلال طريقة من الطرق التالية: ولي الأمر أو أحد المحارم أكبر من 18 عامًا مع وجود الهوية الوطنية. معرفة سعودية فوق 18 عامًا وتمتلك بطاقة هوية وطنية. إحضار أصل جواز السفر.

تعبئة النموذج الإلكتروني للحصول على بطاقة الهوية.

توفير 4 صور شخصية مقاس 6*4 على خلفية بيضاء.

إحضار أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

وجود شهادة قيد من المدرسة أو آخر سنة دراسية.

إن كانت مقدمة الطلب موظفة فهنا يجب عليها تقديم خطاب تعريف من الجهة التي تعمل بها.

لا يمكن لأي مواطن التعامل مع المصالح الحكومية أو مصالح الجوازات للاستعلام عن التأشيرة، أو للاستعلام عن المخالفات المرورية إلا بتجديد البطاقة الخاصة به.

تجديد بطاقة الاحوال من خلال أجهزة الخدمة الذاتية

أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية تجديد بطاقات الاحوال من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في المملكة، وذلك لتسهل على جميع المواطنين من تجديد البطاقة بدون الحاجة إلى التوجه أحد فروع الأحوال المدنية والانتظار لأوقات طويلة وبذل الجهد، ويمكن التجديد من خلال أجهزة الخدمة الذاتية من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب التوجه إلى أقرب جهاز من أجهزة الخدمة الذاتية المنتشرة في أنحاء المملكة.

قم بإدخال بطاقة الهوية الوطنية القديمة في المكان المخصص لها في جهاز الخدمة الذاتية.

قم بالوقوف في المكان المخصص أمام الكاميرا المثبتة بالمكينة من أجل التقاط الصورة الشخصية.

يجب التحقق من بصمة الأصبع من خلال وضع الإصبع في المكان المخصص له في الجهاز.

قم بالانتظار لعدة دقائق من أجل الحصول على البطاقة الجديدة.

يمكن للمواطن حامل الجنسية السعودية القيام بالعديد من الإجراءات المهمة من خلال بطاقة الأحوال ورقم الهوية الوطنية كمعرفة أسهل طريقة لمعرفة فاتورة الكهرباء برقم الهوية، والاستعلام عن التأمين الطبي.

كيفية تحديث بطاقة الأحوال المدنية إلكترونيًا

أصبحت طريقة تحديث بطاقة الاحوال المدنية للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية بسيطة جداً لا تتطلب بذل جهد وتعمل علي توفير وقت؛ حيث يمكن لأي مواطن في المملكة تجديدها بشكل يدوي أو بطريقة إلكترونية من خلال حجز موعد في منصة أبشر الإلكترونيّة، وذلك من خلال اتباع التعليمات التاليّة:

أولاً يجب الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونيّة.

الدخول إلى الصفحة الخاصة بخدمات الأحوال المدنية للأفراد.

قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة لذلك.

بعد التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة، قم باختيار خدمة ( حجز موعد جديد ).

). ثمَّ اضغط على خدمة ( تجديد بطاقة الأحوال المدنية ).

). بعد ذلك قم بتحديد الجهة أو فرع الأحوال المدنية في المنطقة الأقرب إلى إليك.

وفي النهاية يتم موعد تجديد البطاقة ومن ثم الضغط على (موافق).

بعد ذلك يجب التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية الذي قمت بحجز موعد من خلاله ، ومن ثم استكمال الإجراءات المطلوبة ويجب تسليم البطاقة القديمة واستلام بطاقة الأحوال الجديدة.

متطلبات تجديد بطاقة الاحوال المدنية

بعد معرفة طريقة تجديد بطاقة الاحوال المدنية وشروط التجديد، فحان الوقت لمعرفة المتطلبات اللازمة للتجديد، حيث يمكن لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية تجديد بطاقة الاحوال المدنيّة للعام 1444هـ بعدَ استكمال المتطلبات المناسبة لتجديد البِطاقة، وجاءت المتطلبات علي النحو التالي:

يجب إحضار بطاقة الأحوال القديمة بالإضافة إلى صورة عن البطاقة.

حجز الموعد المناسب لتجديد البطاقة عن طريق زيارة نظام أبشر.

يشترط تقديم طلب التّجديد قبل انتهاء صلاحيّة البطاقة الحاليّة بـ180 يومًا كحدٍ أدنى.

توفير الوثائق والمستندات اللازمة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية، وهيَ كالآتي: (بطاقة الهويّة الوطنيّة الحاليّة وصورة عَنها، نموذج تجديد البطاقة، الوكالة الشّرعيّة لتجديد هويّة المُقيمين خارج المملكة).

حجز موعد تجديد بطاقة الاحوال المدنية

وبعد الانتهاء من خطوة تجديد بطاقة الاحوال إلكترونيًا؛ يتوّجب علي الشخص حَجز مَوعد في الأحوال المدنية من أجل استلام البطاقة التي قد تم تجديد صلاحيتها، وأتاح الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الحجز إلكترونيًا بكلّ سهولة ويُسر من خلال الموقع الرسميّ لوزارة الداخليّة السعودية أو من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخليّة، ويمكن حجز الموعد من خلال إتباع الخطوات التالية:

أولاً يجب الدخول على موقع أبشر المختص بحجز الأحوال المدنية

قم بإدخال برقم الإقامة في الخانة الأولي.

ثم قم تعبئة كافة البيانات المطلوبة مثل (تاريخ الميلاد ونوع التقويم المستخدم و رمز التحقق) وتأكد من إدخال رمز التحقق بشكل صحيح.

اضغط علي أيقونة “ التحقق من البيانات “.

“. قم باختيار خدمة ” تجديد الهوية الوطنية ” وادخل اسم الحي أو المدينة التابع إليها.

” وادخل اسم الحي أو المدينة التابع إليها. يجب التأكد مرة أخري من بيانات الدخول على صفحة حجز توقيت ومكان موعد الحجز.

قم باختيار نوع الخدمة المطلوبة واسم المكتب المراد التوجه إليه وعنوانه وتحديد الرسوم الخاصة بتجديد بطاقة الأحوال المدنية.

قم بتحديد موعد من المواعيد المتاحة وتأكيده بشرط عدم التخلف عن الميعاد لأن التخلف عن الموعد سوف يتطلب البدء في حجز موعد عبر الموقع الإلكتروني مرة أخرى.

وبعد الانتهاء من إتمام الخطوات السابقة؛ سوف تظهر البطاقة الخاصة بمعلومات حجز الموعد مثل اسم مكتب الأحوال والموعد بالتفصيل، ويجب طباعة هذه البطاقة واصطحابها عند التوجه إلى المكتب.

طريقة تغيير الاسم في الأحوال المدنية

قامت الحكومة السعودية بإتاحة إمكانية تغيير الاسم المسجل لدى الجهات الحكومية في الأحوال المدنية، في حالة تواجد سبب قوى ومقنع لدى الشخص من أجل الموافقة على التغيير من قبل وكالة الأحوال المدنية، ويمكن العمل على تغيير الاسم في الأحوال المدنية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب القيام أولاً بحجز موعد من أجل الذهاب إلى مكتب الأحوال لكي يطلع الشخص على قرار اللجنة.

طباعة نموذج 203 أحوال من الموقع الرسمي للأحوال المدنية، ومن ثم تعبئة البيانات الموضحة بالداخل.

إعداد تقرير كامل من المتقدم يوضح فيه طلب تغيير الاسم مع توضيح الاسم القديم والجديد وتوضيح السبب وراء طلب التغيير.

يجب إعلان الشخص الذي يرغب في تغيير اسمه بالإعلان عن رغبته في القيام بتلك المهمة من خلال أحد الصحف المحلية السعودية، ويجب أن يمر شهر كامل على تقديم طلب التغيير.

تقديم جميع الأوراق المطلوبة من أجل تغيير الاسم إلى مكتب الأحوال المدنية، من أجل تحويل الطلب للجنة المختصة، والتي تعمل على إصدار قرارها سواء بالقبول أو الرفض خلال أسبوع بحد أقصى شهر من تاريخ تقديم الطلب.

في حالة الموافقة على طلب التغيير سوف يتم منح المتقدم ملف يتواجد به كافة البيانات الجديدة، كي يتم تسجيلها عند كاتب العدل في المملكة مع اثنين من الشهود لإتمام عملية تغيير الاسم.

عقب تسجيل البيانات في كتابة العدل، يجب على الشخص القيام بالكشف عن الاسم الجديد في جريدتين مختلفتين في المملكة العربية السعودية، ويجب أن يكون إحداها رسمية.

بعد مرور 30 يوم من تاريخ نشر الاسم الجديد، يجب على الشخص مراجعة مكتب الأحوال من جديد من أجل الحصول على كتاب للتوجه إلى المباحث الجنائية لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية.

بعد حصول الشخص المتقدم على صحيفة الحالة الجنائية يتم التوجه لمصلحة الأحوال من أجل اعتماد الاسم الجديد، ومن ثم يحصل الشخص على وثيقة مصدقة من الأحوال بالاسم الجديد، ويمكن التعامل بالوثيقة في الجهات الحكومية.

في النهاية سيتم العمل على استخراج هوية وطنية جديدة للشخص من مصلحة الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية.

كيف اطلع بطاقة أحوال مدنية

يمكن لأي مواطن حاصل علي جنسية المملكة العربية السعودية إصدار بطاقة أحوال مدنية جديدة من خلال الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية واستكمال الإجراءات اللازمة لعمل البطاقة، وفيما يلي خطوات استخراج بطاقة الأحوال بالتفصيل.

في البداية يجب الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

بعد ذلك اضغط على ” أبشر للأفراد “.

“. قم بتسجيل الدخول بحساب أبشر من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على قسم ” المواعيد “.

“. اختر أيقونة “ الأحوال المدنية ” من القائمة الظاهرة.

” من القائمة الظاهرة. قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

اختر المعاملة المراد عملها في مكتب الأحوال وهي إصدار بطاقة أحوال جديدة.

قم بتحديد الوقت والموعد المناسب لك.

اختر أقرب فرع من فروع الأحوال المدنية الموجودة في المملكة.

ثم قم بتأكيد موعد الحجز.

في النهاية عليك الذهاب إلى المكتب في الموعد المحدد من أجل تقديم المستندات المطلوبة لإصدار بطاقة الأحوال.

كم غرامة التأخر في إصدار بطاقة الهوية الوطنية السعودية

وفي إطار التساؤلات العديدة التي يتساءل عنها العديد من الرجال والنساء من مواطني المملكة السعودية بشأن الغرامة المترتبة على التأخر في إصدار واستخراج بطاقة الأحوال المدنيّة، فإنَّ وزارة الداخليّة حزرت المواطنين السعوديين بأنَّ التأخر عن إصدار الهوية الوطنية بعد تجاوز سن الثامنة عشر عامًا يترتب عليه غرامة مالية مقدارها مائة (100) ريال سعودي.

تجديد بطاقة الاحوال كم ياخذ وقت

أوضحت الهيئة المعنية بالأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية الإجابة على تساؤل الكثير من الأفراد الراغبين في تجديد بطاقة الاحوال عن الوقت المُستغرق لتجديد البطاقة، حيث يتم تجديدها خلال مدة قدرها حوالي 14 يوم فقط، ويُمكن أن تكون المدة أقل حسب العمل وقلة الازدحام.

في النهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم المعلومات المتعلقة بالتجديد للبطاقات الأحوال المدنية، وشروط التجديد وكيفية التجديد إلكترونياً، وطريقة حجز موعد للتجديد في الأحوال المدنية، وكذلك أيضاً معرفة طريقة تغيير الاسم في الأحوال.