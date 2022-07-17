وظائف قوات الأمن البيئي 1444 “الوظائف العسكرية” شروط التقديم “jobs.sa” والدرجة العلمية

يتساءل الكثير من الأشخاص عن وظائف قوات الأمن البيئي العسكرية 1444 التي توجد بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه قد صرحت وزارة الداخلية السعودية، وإدارة الأمن أنه يمكن التسجيل من خلال موقع أبشر، وموقع توظيف للقبول بالوظائف المتاحة بالأمن البيئي، وأنه يكون موعد التقديم للتسجيل وفقا لتصريحات القوات الخاصة للأمن البيئي ما بين 17 من شهر ذي الحجة الموافق يوم السبت إلى يوم 22 الموافق يوم الخميس 1443، وسوف نوضح لكم في هذا المقال أهم الوظائف المعروضة في قوات الأمن البيئي مع توضيح شروط القبول والتقديم.

الشروط الأساسية لقوات الأمن العسكرية

ونتابع معكم أهم الشروط التي صرحت عنها وزارة الداخلية السعودية عن وظائف قوات الأمن العسكرية 1443، وإليكم أهم هذه الشروط كالتالي:

يجب ان يتم التسجيل الكترونيًا من خلال الذهاب الي أبشر توظيف jobs.sa.

لابد على الشخص المتقدم أن يكون حامل للجنسية السعودية، ومن أب سعودي وأم سعودية.

أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يكون على الشخص المتقدم أي عقوبات جنائية أو أحكام.

أن يكون قد أنهي خدمته العسكرية، وأن يكون ذو سمعة حسنة وطيبة.

أن يكون الشخص يتقدم لأول مرة للوظائف العسكرية وألا يكون قد سبق له التعيين بأي وظيفة عسكرية من قبل.

النجاح في اختبارات القبول والكشف الطبي الذي يحدده القوات العسكرية للأمن البيئي.

عدم الزواج من جنسية غير سعودية.

التمتع باللياقة البدنية، والطوال والوزن المناسب.

الدرجة العلمية لوظائف الأمن البيئي

كما أنه قد أكدت القوات الخاصة للقبول في الوظائف 1443 أنه لابد أن يكون الشخص المتقدم على مؤهل جامعي وإليكم التفاصيل كالتالي: