جامعة الملك سعود King Saud University “فتح باب القبول” لبرامج الدبلومات 1444 “تعرف علي” الدبلومات المطروحة ورابط التقديم

قامت جامعة الملك سعود بالإعلان عن فتح باب القبول، والتسجيل الإلكتروني في البرنامج المميز الدبلوم بمقابل مادي، وذلك للفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الجديدة 1444، وقد أوضحت الجامعة كافة التفاصيل، وشروط التقديم، ورابط التسجيل كما أنها أوضحت عدد من الدبلومات المميزة التي تم طرحها للتسجيل بها خلال العام الدراسي 2023، ولمعرفة كافة التفاصيل، ومعرفة تكلفة الوحدات الدراسية تابع المقال.

رابط القبول في جامعة الملك سعود King Saud University

أعلنت جامعة الملك سعود عن فتح الباب للراغبين في الالتحاق ببرنامج الدبلوم من خلال البوابة الإلكترونية، وذلك بمقابل مادي للعام الدراسي المقبل 1444، وقد أعلنت عن من الدبلومات المطروحة في البرنامج كما أنها أعلنت عن الرابط المخصص للتقديم من هنا.

تكلفة الدبلومات المطروحة في جامعة الملك سعود

الأعمال المصرفية 80 وحدة دراسية 35 ريال للوحدة الدراسية.

الوسائط المتعددة التفاعلية 79 وحدة دراسية 400 ريال للوحدة الدراسية.

السكرتارية الطبية 17 وحدة دراسية ٣٥٠ ريال للوحدة الدراسية.

الأنظمة 81 وحدة دراسية 350 ريال للوحدة الدراسية.

المحاسبة 79 وحدة دراسية ٣٥٠ ريال للوحدة الدراسية.

البرمجة وقواعد البيانات 91 وحدة دراسية ٣٥٠ ريال الوحدة.

اللغة الصينية 1 وحدة دراسية ٥٠٠ ريال للوحدة الدراسية

التسويق ۸۰ وحدة دراسية ٣٥٠ ريال للوحدة الدراسية.

الترجمة بلغة الإشارة 1 وحدة دراسية 400 ريال للوحدة الدراسية.

المحاسبة الضريبية للطالبات 1 وحدة دراسية ٣٥٠ ريال للوحدة الدراسية.

إدارة الموارد البشرية للطالبات 70 وحدة دراسية ٣٥٠ ريال للوحدة الدراسية.

إدارة التأمين عن بعد 70 وحدة دراسية ٢٥٠ ريال للوحدة الدراسية.

الإدارة المالية والمصرفية عن بعد 70 وحدة دراسية 25 ريال للوحدة الدراسية.

تعلن #جامعة_الملك_سعود عن فتح بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الدبلوم بمقابل مالي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444هـ عبر الرابط التالي: https://t.co/2c99XcKyvn pic.twitter.com/geH1lkWGgV — جامعة الملك سعود (@_KSU) تعلن #جامعة_الملك_سعود عن فتح بوابة القبول الإلكتروني لبرامج الدبلوم بمقابل مالي للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1444هـ عبر الرابط التالي: https://t.co/2c99XcKyvn pic.twitter.com/geH1lkWGgV — جامعة الملك سعود (@_KSU) July 16, 2022

طريقة التقديم في King Saud University

قامت الجامعة بفتح باب التسجيل من يوم 16-7-2022 من خلال الرابط الإلكتروني للجامعة على أن يقوم الطالب بملء النموذج الخاص بالالتحاق مع التأكد من صحبة البيانات بكل دقة لأن الطالب يعد هو المسؤول عنها، وألزمت إدارة الكلية المتقدمين ضرورة اختيار التخصص بكل دقة على أن تكون الرغبة الخاصة بالطالب تتوافق مع الشروط التي تم إعلانها، وأكدت الكلية على ضرورة التأكد من الرغبات قبل دفع الرسوم حيث لن يتمكن الطالب من تغييرها الا بعد انتهاء التسجيل، وذلك في حالة توافر أماكن شاغرة.

شروط القبول في كلية الملك Saud