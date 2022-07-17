نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخصصات أرامكو للبنات 2022 وشروط التقديم والقبول للنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخصصات أرامكو للبنات 2022 خريجي الثانوية علمي وادبي وحديثي التخرج ؛ حيث تعد شركة أرامكو هي شركة سُعُودية مميزة في مجالات الغاز الطبيعي والنفط كما أن شركة أرامكو السعودية تعتبر سابع أكبر سوق للغاز الطبيعي في العالم كما تعتبر من أكبر الشركات العالمية مادية ومعنوية حيث قامت شركة أرامكو بتقديم مجموعة من التخصصات والبرامج لكل من البنات والشباب وذلك للإعداد الوظيفي بعد التدريب التعليمي وأيضاً توفير فرص المنح الدراسية ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح تخصصات أرامكو للبنات وأيضاً وسوف نتعرف كذلك على المزيد من المعومات التي تخص هذا الموضوع وذلك من خلال موقع ثقفني.

تخصصات أرامكو للبنات 2022

تقدم شركة أرامكو السعودية بعض من التخصصات التي تحتاجها والتي تناسب البنات وهذه التخصصات قد جاءت على النحو التالي:

تخصص الهندسة قسم البِترول وهو من اهم التخصصات التي باتت تسمح للفتيات بالالتحاق بها.

هندسة الطيران.

وتخصص هندسة الميكانيكا.

بالإضافة إلى تخصصات هندسية أخرى مثل هندسة الطيران والهندسة البحرية.

هندسة الحماية من الحريق.

تخصص هندسة الحاسب وتقنية المعلومات.

هندسة الحاسب والبرمجيات وشبكات علوم الحاسب.

قسم الهندسة المعمارية.

القسم الخاص بعلوم البحار.

الفيزياء والنانو تكونولجي.

تخصص العلوم.

الجيولوجيا والجيوفيزياء.

علوم الطاقة وعلوم البيئة.

الفنون وتصميم داخلي وجرافيكس.

الأعمال التجارية قسم المحاسبة والتسويق وإدارة المشاريع.

قسم علاقات العامة.

الموارد البشرية والاقتصادية.

قسم الاتصالات والوسائط المتعددة.

تخصص الآداب إنجليزي

قسم علوم اللغة العربية وأيضًا العلوم السياسية.

قسم علوم المكتبات.

قسم القانون الدولي والعدالة الجنائية

مختلف تخصصات القانون الإسلامي والدراسات الإسلامية والشرعية وعلم الإجرام.

مميزات العمل في شركة أرامكو السعودية

بعد توضيح التخصصات المطلوبة في أرامكو للنساء؛ يذكر أنه تتميز شركة أرامكو السعودية بعدد كبير من الخِدْمَات التي تقدمها لكافة العاملين والموظفين بالشركة وأهم هذه المميزات تتمثل في الآتي:

من الممكن أن يتم التعاقد مع شركة أرامكو السُّعُودية بشكل دائم.

يتم حصول الموظفين والعاملين بالشركة على راتب شهري مميز جداً.

تقوم الشركة بتوفير سكن وبدل سكن لجميع المتقدمين في العمل.

كما يتم الترقي والتطور في كافة التخصصات بالشركة.

توفير التأمين الصحي في احسن المراكز التي تحتوي على أجهزة ومعدات على أعلى مستوى.

كما توجد بعض المميزات لأبناء العاملين في شركة أرامكو السعودية.

توجد في الشركة إجازات سنوية تصل إلي ثمانية وثلاثين يوماً مدفوعة الأجر.

تقوم الشركة بتقديم مكافأة نهاية الخدمة لمن قام بالعمل في الشركة مدة عامين متواصلين وتوجد بعض الحوافز المجزية.

شروط تقديم وظائف أرامكو للبنات

توجد بعض الشروط والضوابط التي قامت شركة أرامكو السعودية يجب أن تكون المتقدمة للوظائف مراعاتها عند التقديم وهذه الشروط والضوابط تتمثل في الآتي:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

لا بد من الحصول على مؤهل تعليمي يناسب نوعية العمل المتقدمة له.

كما يجب الحصول على معدل تراكمي في التخصصات المتاحة الخاصة بعلوم الحاسب والفيزياء وغيرها من التخصصات بنسبة حد أقصى 2من 4 ، 3 من 5.

وأيضاً يجب الحصول على معدل تراكمي للتخصصات التي تخص مجال المحاسبة والإدارة والقانون والتسويق بحد أقصى 2.5 من 4 ، 3.5 من 5.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على تخصصات أرامكو للبنات وأيضاً تعرفنا على مميزات العمل في شركة أرامكو السعودية كما أننا قمنا بالتعرف على شروط تقديم وظائف أرامكو للبنات بشيء من التفصيل.