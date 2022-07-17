الكلية التقنية للبنين بنجران بوابة القبول والتسجيل

الكِلْيَة التقنية للبنين بنجران، فقد تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة نجران عن بداية استقبال الطلبات الخاصة بالقبول والتسجيل في برنامَج البكالوريوس في الكِلْيَة التقنية للبنين بنجران، ويتم التقديم للفصل الأول من العام التدريبي الجديد 1444، ويتم التسجيل في الكِلْيَة بشكل إلكتروني عن طريق بوابة القبول الموحد بمنصة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، علي أن يتم القبول من جانب الكِلْيَة وفق الشروط العامة التي يجب توافرها في جميع المتقدمين، حيث تخضع طلبات القبول والتسجيل لعدد من المعايير الواجب توافرها وفق كل تخصص علي حده، وسوف نوفر لكم رابط التقديم في الكِلْيَة التقنية للبنين بنجران.

الكِلْيَة التقنية للبنين بنجران

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران عن البَدْء في استقبال طلبات التقديم في برنامَج البكالوريوس المسائي في الكِلْيَة التقنية للبنين بعدد من التخصصات التي يمكن التقديم بها، ومن هذه التخصصات ما يلي:

الإدارة العامة.

دعم نظم الشبكات.

برمجيات الحاسب.

القِوَى والآلات الكهربائية.

الأمن السيبراني.

وتحرص الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني في منطقة نجران على وضع بعض الإجراءات التي من خلالها يتم التوسع في برنامَج البكالوريوس، والعمل علي فتح المجال لعدد أكثر من التخصصات التي يمكن التقديم بها، سواء كان ذلك في كليات البنين أو البنات، بما يتماشى ويواكب التطلعات، وهو ما يعمل علي المساهمة الفعالة في تحسين المستوى العام لجودة الحياة التعليمية بالمنطقة، ومن خلاله تتحقق أهداف رؤية المملكة حتي عام 2030.

رابط التقديم في الكِلْيَة التقنية

يتم التقديم بشكل إلكتروني سريع بالكلية التقنية في نجران عن طريق بعض الخطوات التي تتم علي النحو التالي:

الدخول إلى المنصة الإلكترونية التالية: البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي).

النقر علي تبويب (تقديم جديد).

اختيار برنامَج التقديم الذي يتم التسجيل به.

تسجيل جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها المنصة للتقديم.

النقر علي تقديم الطلب.

شروط القبول