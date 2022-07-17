نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي عبر منصة أبشر وأهم الشروط 1443 في المقال التالي
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي السعودي ،عن فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية الشاغرة ،وقد تم الإعلان عنها من قبل وزارة الدخلية للشؤون الأمنية ،وهذه الوظائف تتمثل في ،رقيب ،وعريف، و وكيل رقيب ،وهذا العمل يشمل جميع مدن المملكة العربية السعودية ،كما لابد من توفر عدة شروط ،قد وضعتها وزارة الدخلية للشؤون الأمنية ،في المواطن المتقدم للحصول علي الوظيفية.
الموعد المحدد لفتح باب التقديم علي وظائف الأمن البيئي 1443
قد تم فتح باب التقديم من يوم السبت الموافق 16 من شهر يوليو الجاري 2022 ،الموافق 17 من شهر ذي الحجة 1443 ،وتم فتح باب التقديم لمن يرغبوا في الحصول علي وظائف الأمن البيئى السعودي ،ويكون التقديم ،من خلال منصة أبشر الإلكترونية الرسمية ،لجميع المواطنين السعوديين من الذكور فقط ،ويتم غلق الباب التقديم في هذه الوظائف ،يوم الخميس الموافق 21 من شهر يوليو الجاري 2022 ،والموافق 22 من شهر ذي الحجة 1443.
الخطوات المتبعة للتقديم علي وظائف الأمن البيئي عبر منصة أبشر الإلكترونية 1443
لكي يتم التقديم في وظائف الأمن البيئي السعودي ،عبر منصة أبشر الإلكترونية ،لابد من إتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:
- أولا:يتم الدخول علي منصة أبشر الإلكترونية الرسمية.
- ثم بعد ذلك يتم الضغط علي وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي ،في القائمة الرئيسية.
- يتم قراءة الشروط ،والأحكام جيدا ،والموافقة عليها.
- ثم يتم الضغط علي أيقونة تقديم الطلب.
- وبعد ذلك يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة ،مثل، رقم الهوية الوطنية ،وتاريخ الميلاد ،الحالة الإجتماعية.
- ثم يتم الضغط علي أيقونة موافق ،سوف يتم النقل مباشرة إلي نموذج إدخال البيانات.
- يتم إدخال البيانات بطريقة صحيحة ،وتكون متوافقة مع المستندات الخاصة ،والضغط علي أيقونة التالي ،ثم الحفظ.
- وأخيرا:يتم الضغط علي تأكيد الطلب المقدم ،والضغط علي أيقونة إرسال.
الشروط الواجب توافرها للتقديم علي وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي السعودي 1443
لكي يتم التقديم علي وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي السعودي ،لابد من توافر عدة شروط للمتقدم ،وهذه الشروط تتمثل في:
- أولا:أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، من أب ،وأم سعوديين.
- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، ولديه سمعة طيبة.
- ألا يكون للمتقدم أي تهم خاصة بالطعن في الشرف ،أو الأمانة.
- لابد أن يجتاز المتقدم جميع الإختبارات الخاصة بالقبول للوظيفة .
- أن يكون المتقدم حاصل علي مؤهل علمي ،يناسب الوظيفة المقدم عليها.
- يشترط أن يكون المتقدم لائق طبيا ،بدنيا للوظيفة المقدم عليها.
- ألا يمتلك المتقدم أي وظيفة عسكرية بالمملكة العربية السعودية .
- وأخيرا: ألا يكون المتقدم ،قد تم فصله من مؤسسة ،أو معهد عسكري.
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