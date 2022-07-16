التسجيل في حساب المواطن للمتزوجة 1444 وما هي شروط تسجيل النساء المتزوجات

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عمر شويل - جدة التسجيل في حساب المواطن للمتزوجة والاستفادة بالدعم الذي يخصصه البرنامج للمستفيدين، من النساء المتزوجات والأرامل والمطلقات، وأرباب الأسر والعزاب، خاصةً بعد الإعلان عن إعادة فتح التسجيل مجددًا في حساب المواطن، تنفيذًا لأوامر الملك سلمان بعد التعديلات الجديدة، وبالفعل تم تفعيل رابط حساب المواطن الإلكتروني، وبدأ في استقبال طلبات تسجيل جديد لغير المستفيدين من قبل، وقد أعلن البرنامج عن شروط حساب المواطن للنساء وغيرها من الفئات المستحقة، وفيما يلي سنتناول طريقة تسجيل المتزوجه بالتفصيل.

التسجيل في حساب المواطن للمتزوجة

إعادة فتح التسجيل في حساب المواطن للمتزوجة، والأرملة، والمطلقة، والعزاب، وأرباب الأسر بناءً على أمر ملكي صادر عن خادم الحرمين الشريفين، وشمول أكبر قدر من الأسر الأشد احتياجًا بالدعم المادي، والمساعدة على تحمل الأعباء الإضافية التي تفرضها الحياة، وتخطي الأزمة الاقتصادية العالمية التي تسببت في ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والمنتجات، لذلك أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بشروط التقديم للنساء في حالة أنها تكون عائل الأسرة في كافة الحالات، سواء كانت متزوجة من رجل سعودي، أو غير سعودي الجنسية، كذلك أوضع الشروط الخاصة بالنساء المطلقات والأرامل، وهذا ما سنتعرف عليه فيما يلي.

التسجيل في حساب المواطن

طريقة التسجيل في حساب المواطن واحدة لكل الفئات سواء المتزوجة أو الأعزب وغيرهم، كما يلي:

رابط البوابة الإلكترونية حساب المواطن. اختيار تبويب الدخول، ثم تحديد تسجيل جديد. كتابة رقم الهوية ورقم الجوال، ثم تاريخ الميلاد بالشكل المطلوبة. إدخال كلمة المرور المؤقتة المرسلة على رقم الجوال. تسجيل دخول حساب المواطن. تعيين كلمة جديدة لاستخدامها في دخول حساب المواطن فيما بعد. الانتقال إلى طلب التسجيل ثم كتابة المعلومات الأساسية. النقر على خيار التالي ثم تعبئة بيانات العقارات والتواصل والدخل، إلى غيره من صفحات البيانات. رفع طلب التسجيل في حساب المواطن، ثم إرفاق المستندات التي يحددها البرنامج. مراجعة البيانات، ثم التعهد والإقرار بصحتها، ثم النقر على تقديم الطلب.

شروط حساب المواطن للنساء

يحق للمرأة المتزوجة التسجيل في حساب المواطن في حال توافر الشروط التالية:

الجنسية السعودية.

العمر لا يقل عن 18 عام.

الإقامة الدائمة داخل البلاد.

تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الاستقلالية.

التسجيل في حساب المواطن في حال كانت المرأة مهجورة، أو زوجة السجين وفاقد الأهلية.

التسجيل للمرأة المتزوجة من رجل أجنبي (غير سعودي الجنسية)، ولكن بشرط تقديم ما يثبت من الأحوال، وخطاب موافقة من وزارة الداخلية.

تسجيل دخول حسَاب المواطن

يستطيع كل مستفيد من برنامج حساب المواطن دخول البوابة الإلكترونية، وتنفيذ الخدمات التي تقدمها بطريقة بسيطة، كما يلي:

انتقل إلى رابط دخول حساب المواطن ca.gov.sa. اضغط على رمز الدخول من مقدمة الصفحة الرئيسية للبرنامج. اكتب اسم المستخدم أو رقم الهوية كما هو مطلوب. أدخل كلمة المرور ورمز الصورة المرئية، ثم اضغط على تسجيل دخول.

هناك طريقة أخرى لدخول حساب المواطن عن طريق النفاذ الوطني، تلك المنصة الحكومية التي أطلقت من أجل توحيد إجراءات الدخول، كما يلي:

بعد فتح رابط بوابة حساب المواطن الإلكترونية. اختيار الدخول عن طريق النفاذ الوطني. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في حساب أبشر. إدخال رمز التأكيد المرسل على الجوال. التحقق واستكمال الخطوات.

حالات تسجيل المتزوجة في حساب المواطن

أتاح برنامج حساب المواطن تسجيل النساء في البرنامج بحساب مستقل (عائل الأسرة في العديد من الحالات، أبرزها أن تكون زوجة رجل يحمل جنسية غير السعودية، ولكن مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت ذلك من الأحوال المدنية ووزارة الداخلية، كذلك المرأة المطلقة والأرملة مع تقديم إثبات الاستقلالية (عقد الإيجار أو فاتورة)، كذلك زوجة الرجل غير المؤهل (فاقد الأهلية)، كذلك يسمح لزوجة السجين، وزوجة المفقود التسجيل بحساب مستقل.

في النهاية نكون قدمنا طريقة التسجيل في حساب المواطن للمتزوجة، والشروط التي وضعها البرنامج للنساء المتزوجات؛ لكي تصبح المستفيد الرئيسي، فضلًا عن حالات تسجيل المرأة المتزوجة.