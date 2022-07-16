نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو اخر موعد للتسجيل في حساب المواطن 2022؟ خدمة المستفيدين توضح الموعد النهائي لتسجيل جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم إعادة فتح التسجيل بحساب المواطن بعد القرار الذي صدر من الملك سلمان بشأن هذا الأمر، ولقد خصص مبالغ مالية تدعم حالة المواطنين الاقتصادية الذين هم أكثر فقراً وتأثروا كثيرا بالإصلاحات الاقتصادية، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سنجيب عن تساؤل هام ورد من المواطنين وهو متى ينتهي التسجيل في حساب المواطن.

اخر موعد للتسجيل في حساب المواطن 2022

حتى الآن لم يتم التصريح بعد عن ميعاد انتهاء التسجيل ببرنامج حساب المواطن، حيث أنه قد أعيد فتح التسجيل مرة أخرى لاستقبال جميع الطلبات والتحديث للبيانات، وهو المؤكد عليه بصفحة البرنامج الرسمية بمنصة تويتر، ولكن تحديث البيانات سيكون بمدة أقصاها 90 يوم من السماح بالتحديث، وأكد البرنامج بأنه يتوجب على المواطنين الذين يرغبون في الحصول على الدعم بأسرع وقت أن يسجلوا قبل أن يأتي يوم 16 يوليو ليأخذوا الدعم بشهر أغسطس.

التسجيل الجديد بحساب المواطن

لا بد من الالتزام بكافة الخطوات التي تلزم للتسجيل والمحددة من قبل الوزارة، وإليكم طريقة التسجيل وهي كالآتي:

أولاً عليك أن تنتقل لموقع حساب المواطن.

تختار خانة التسجيل جديد.

تدخل جميع البيانات من رقم الجوال رمز التحقق مع تأكيد وتاريخ الميلاد.

تطلع على كافة الأحكام وتضغط فوق كلمة موافقة

تنقر بعدها على خانة التسجيل.

تستقبل رسالة المرور بالهاتف.

تقوم بإرسال رسالة تؤكد لك عملية التسجيل.

بعد ذلك تعدل كلمة السر من خلال الموقع.

تملأ البيانات المطلوبة بالشكل الدقيق.

ترفع جميع الوثائق وكذلك المستندات التي يتم طلبها.

تتأكد من أن كافة البيانات التي تم إدخالها صحيحة تماماً.

تضغط على خانة تأكيد الطلب.

الشروط الجديدة لحساب المواطن

وزارة الموارد قد وضحت ضرورة التوفر للشروط اللازمة حتى يستطيع الشخص القيام بالتسجيل بحساب المواطن، وإليكم هذه الشروط وهي كالآتي:

ضرورة كون الشخص المتقدم ممتلك للجنسية السعودية.

أن يكون الشخص لديه بطاقة تنقل.

الإقامة بشكل دائم داخل السعودية.

إقامة الشخص بمنزل خاص به وليس داخل مركز إيواء.

أن يكون لديه حسن السير والسلوك والسجل خالي من القضايا المخلة بالشرف والأمانة أو حتى القضايا التي تدخله السجن.

تتأكد من أن كافة البيانات التي أدخلت صحيحة.

حساب المواطن

إن حساب المواطن من برامج الدعم المتواجدة بالسعودية، فهو يقدم لكم دعماً مالياً والمبالغ المقدمة تكن للأسرة المنطبق عليها الشروط والموضوعة من وزارة الموارد، ولا بد أن يكون الشخص مستوفي للشروط لكي يصبح مستحقاً لهذا الدعم الذي ساهم بشكل كبير في التحصين لحالة المعيشة للمواطنين.