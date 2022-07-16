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عمر شويل - جدة شروط المغادرة النهائية للمملكة العربية السعودية، يحتاج بعض العمال المقيمين في المملكة العربية السعودية معرفة تفاصيل الخروج بشكل نهائي من السعودية، بالإضافة إلى ذلك التعرف على شروط المغادرة، كذلك إلغاء الانسحاب، تابعوا هذا المقال للحصول على كافة التفاصيل.

شروط المغادرة النهائية للمملكة العربية السعودية

لإصدار تصريح للمقيم لمغادرة المملكة العربية السعودية دون العودة بشكل دائم والقيام بجميع الأعمال في المملكة العربية السعودية هي نفس شروط إصدار جواز السفر خلال هذه الفترة.

ساعدت النقاط المرتبطة بهذا النوع من المعاملات، الصلاحية والإنهاء كمنصة أبشر، في تحديد تأشيرة الخروج.

توفير الوقت والجهد: إصدار التأشيرة إلكترونيًا قبل انتهاء صلاحية تصريح الإقامة.

نسخة مطبوعة من تأشيرة الخروج تم توفير مغادرة المملكة من خلال نظام أبشر لمن يريد طباعتها.

يرجى ملاحظة أن جواز السفر لا يتطلب من المقيم احضار الورق في جميع الأوقات أثناء الفحص.

شروط الخروج النهائي من السعودية

هناك من يريد معرفة الشروط المتعلقة بالانسحاب النهائي، وقد وضعت حكومة المملكة العربية السعودية بعض الشروط للانسحاب النهائي من المملكة العربية السعودية، يجب وتلك الشروط تتلخص في النقاط التالية:

يجب ألا تكون هناك انتهاكات أو إجراءات ضد السكان من قبل أجهزة الدولة.

يرجى سداد كافة المخالفات المرورية الصادرة للمقيم قبل طلب الإلغاء.

المغادرة قبل انتهاء صلاحية تصريح إقامة الأجنبي.

موثوقية المعلومات الواردة في بطاقات الخروج ووكالات الدولة.

أحضر نسخة من جواز السفر الأصلي وصفحة بيانات جواز السفر المرتبطة بالمقيم وقدم بطاقة إقامتك إذا كانت سارية.

موافقة الكفيل أو صاحب العمل على مغادرة الفرد للمملكة العربية السعودية إلى الأبد.

المقيمين لديهم جواز سفر ومتطلبات صلاحيته.

عدم تسجيل الموظف الغائب.

شروط إلغاء الانسحاب النهائي من مكتب العمل السعودي

مكنت حكومة المملكة العربية السعودية الأشخاص الذين يمكنهم مغادرة المملكة العربية السعودية إلى الأبد أثناء العمل لإكمال تأشيرة الخروج النهائية خلال الأشهر الثلاثة الأولى.

حصل العديد من الأشخاص على عقود عمل جديدة، وتواصلوا مع صاحب عمل آخر، وكانوا من أصحاب الأعمال القدامى، وكانوا قادرين على البقاء في المملكة العربية السعودية لفترة جديدة من الزمن.

إلغاء الانسحاب النهائي يخضع للشروط التالية: