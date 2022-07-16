نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب الاتحاق بوظائف الامن البيئي الكترونيا عبر منصة ابشر الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، بفتح التقديم والالتحاق والتسجيل على وظائف عسكرية ملحقة بالأمن البيئي للرجال فقط بواسطة القوات الخاصة للأمن البيئي.

وذلك للحصول على وظائف برتب مختلفة منها رتبة رقيب وايضا رتبة وكيل رقيب وايضا رتبة عريف وتكون تلك الطلبات على اساس شروط مطلوبة وتفاصيل سيتم توضيحها كما يلي:

وظائف الالتحاق بالأمن البيئي بالمملكة السعودية

شروط الالتحاق على رتبة رقيب

أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس مدة أربع سنوات كاملة في اي من التخصصات الآتية

أحياء

نظم معلومات

أنظمة حاسب ألي

تحليل أنظمة الحاسب الآلي

الأمن السيبراني

اتصالات

هندسة ميكانيكية

هندسة برمجيات

هندسة كهرباء

هندسة بحرية

هندسة إلكترونيات

هندسة مساحه

٨هندسة تشييد وبناء

علوم البينات واذكاء الاصطناعي

تقنيات حيوية نباتية

شروط الالتحاق على رتبة وكيل رقيب:

أن تكون درجة التعليم بكالوريوس لفترة أربع سنوات كاملة وان يكون التخصص في أحد التخصصات الاتية:

جرافيك ووسائط إدارة موارد بشرية صحافة واعلام سياحة وأثار علاقات عامة لغة انجليزية تربية بدنية إدارة مالية قانون جغرافيا شريعة إدارة ماليه واقتصاد

شروط الحصول على وظيفة بدرجه عريف:

يجب على المتقدم ان يكون حاصل على دبلوم لا تقل فتره دراسته عن عامين كاملين بعد التخرج من الثانويه العامه وتكون في مجموعه من التخصصات الاتيه:

إطفاء وانقاذ نظم طائرات بدون طيار صيانة طائرات بدون طيار إدارة مكتبية محاسبة إدارة مستودعات أمن وسلامة

الشروط للتقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية لتوظيف وزارة الداخلية لوظائف الأمن البيئي ١٤٤٣:

ان يكون المواطن سعودي الاصل وصاحب نشاه سعودية وقد يتم استثناء من قد تربى في أثناء خدمة المملكة مع والدية.

ان يكون المتقدم صاحب سمعه حسنه وجيده ولم يتم مقاضاته باي احكام جنائية ويكون صاحب صحيفه سوابق بيضاء خاليه من اي جرائم ولا يكون قد تم مقاضاته في اي تهم مخله بالشرف او الأمانة

الا يكون المتقدم قد سبق وتقدم الى الدولة للالتحاق باي وظيفه من الوظائف العسكرية او تم انهاء خدمته، او سبق له الالتحاق باي وظيفه حكومية.

يجب في حال زواج المتقدم للوظيفة ان تكون الزوجة صاحبه جنسيه سعودية.

يجب على المتقدم ان يستطيع اجتياز الاختبارات الطبية المتقدم اليها وان يكون صاحب طول ووزن متناسب معا

طريقة التقديم للالتحاق بوظائف الأمن البيئي بالسعودية:

يتم التقديم للالتحاق بوظائف الامن البيئي بالسعوديه من خلال رابط منصه ابشر الالكترونيه