نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منح وزارة الاسكان لمستفيدي الضمان أراضي مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منح وزارة الاسكان في السعودية هي من أهم المنح التي تقدمها الحكومة إلى المواطنين من حملة الجنسية وقد قامت الوزارة بتقديم العديد من البرامج المتميزة من خلال البوابة الإلكترونية وزارة الإسكان السعودية من بينها منتج أراضي وزارة الإسكان بالإضافة إلى الوحدات السكنية الجاهزة من السوق ويمكن المبادرة في الحصول عليها أثناء فتح باب تقديم على منح وزارة الاسكان.

منح وزارة الاسكان

قبل أن يتم التسجيل لا بد أن يتم اختيار أحد المنتجات السكنية التي قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتقديمها إلى المواطنين ويمكن الاستعلام عن منح وزارة الاسكان السعودية عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للوزارة والتي تتيح من خلالها الكثير من المعلومات.

رابط استعلام منح وزارة الاسكان

منصة سكني هي المنصة الإلكترونية التي تقدم من خلالها الوزارة كافة التفاصيل التي تخص الوحدات السكنية أو الدعم السكني ويمكن تسجيل الدخول إليها للتعرف على المزيد من التفاصيل وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية.

يمكن التعرف على المعلومات بدون الحاجة إلى تسجيل الدخول.

ولكن يمكن النقر على خيار تسجيل الدخول من أجل الاستعلام والتقديم على أراضي مجانية وزارة الإسكان أو غيرها من البرامج.

الحجز يتطلب ضرورة إدخال البيانات بطريقة صحيحة وأيضًا معرفة أبرز الشروط المطلوبة.

شروط منتجات سكني أرض وقرض

هناك الكثير من برامج الدعم السكني التي قدمتها الوزارة واستطاع ملايين من المواطنين الاستفادة منها ولكن فقط من توافرت بهم شروط وزارة الإسكان للدعم ومنها:

حامل الجنسية السعودية هو فقط من يستحق الدعم السكني.

كما أن المواطنين ممن لا تقل أعمارهم عن 25 عام لهم الأحقية في التسجيل على الدعم السكني.

عدم الحصول على دعم مسبق من خلال الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى.

ألا يكون لدى المستفيد مسكن مناسب يمكن الإقامة به.

يمكن القبول في الإسكان التنموي في حال كان المتقدم من المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

وعند توافر شروط منح وزارة الاسكان الجديدة للمواطنين ومنها منحة الأراضي المجانية يمكن إرسال الطلب إلكترونيًا إذ أن الوزارة أدخلت أساليب التحول الرقمي وأعلنت عن استقبال الطلبات عبر الإنترنت لتوفير الوقت والجهد وذلك عبر رابط منصة سكني تسجيل دخول.