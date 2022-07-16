كلية الملك خالد العسكرية تفتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية للعام الدراسي الجديد

أعلنت الآن كلية الملك خالد العسكرية عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 1444 هجريا من حاملي الثانوية العامة للإلتحاق بالكلية. وقد أعلنت لجنة القبول المركزي والتسجيل بوزارة الحرس الوطني. عن كافة التفاصيل والشروط المطلوب توافرها في المتقدمين من حملة شهادة الثانوية. أيضا أعلنت عن خطوات التسجيل والذي تم فتحه الآن للتأكد من ضمان التسجيل الصحيح ووصول طلب التسجيل للحصول على موعد للكشف الطبي واجتياز المقابلة الشخصية. وأوضحت الموعد النهائي الخاص بالتسجيل الإلكتروني للحصول على موعد للكشف الطبي والمقابلة. وإليكم كافة التفاصيل الخاصة بالتقديم في كلية الملك خالد العسكرية 1444.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1443

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني. عن توافر شوط محددة للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية. والشروط الأساسية للتقديم كالتالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية الأصل والمنشأ

حسن السير والسلوك والسمعة ولا توجد عليه أي أحكام في جرائم مخلة بالشرف والأمانة

غير متزوج بأجنبية

لا يقل سنه عند التخرج من الثانوية العامة بموجب الهوية الوطنية عن 17 عام ولا يزيد عن 22 عام

يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه فالحد الأدنى للطول 165 سم والوزن 52 كجم ، أما الحد الأقصى للطول 188 سم والوزن 95 كجم.

من خريجي العام الدراسي الحالي 1443 النظام النهاري ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة

الحصول على شهادة الثانوية في العلوم الطبيعية أو نظام المقررات في تخصص العلوم الطبيعية بتقدير تراكمي لايقل عن 80%

أن يحصل على مجموع لا يقل عن 60% في أختبار القدرات والحصول على درجات لا تقل عن 60 درجة في الاختبار التحصيلي

إجراء أختبار اللغة الإنجليزية STEP

أجتياز كافة الفحوص الطبية

أجتياز جميع إجراءات القبول

التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية 2022

يجب قراءة كافة شروط التسجيل بعناية قبل التسجيل. والتأكد من تفعيل حساب أبشر عبر النفاذ الوطني الموحد. ويفضل استخدام متصفح انترنت اكسلبورل 8 التفاعلي والتسجيل من خلال جهاز حاسب مكتبي. وتجهيز صور صغيرة الحجم من نوع jpe لشهادة الثانوية وصور شخصية. وبعد إتمام التسجيل نحصل على رقم الطلب ويتم إرسالة رسال نصية على هاتفك الجوال برقم الطلب الخاص بكم. ومن الممكن تعديل بيانات التسجيل في مدة التسجيل المفتوحة ابتداء من يوم الاثنين حتى يوم السبت 24/12/1443 هـ.ويتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي لجنة القبول كلية الملك خالد العسكرية.بدءا من يوم الاثنين القادم 19/12/1443 في تمام الساعة العاشرة صباحا.

القوات الخاصة للأمن البيئي تفتح باب القبول للوظائف العسكرية للرجال عبر أبشر

أعلنت الآن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية. بأنه قد تقرر فتح باب القبول في القوات الخاصة للأمن البيئي. للوظائف العسكرية للرجال برتبة رقيب، وكيل رقيب وعريف. حيث يتم التعيين على تلك الرتب الثلاث للرجال في المدن المختلفة بالمملكة العربية السعودية.ويمكنكم معرفة كافة تفاصيل التقديم والشروط الآن لوظائف الأمن البيئي القوات الخاصة الآن.