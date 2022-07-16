بدايةً من 232 ريال في الشهر.. تقسيط جوال iphone 13 pro max من جرير والشروط الجديدة

تقسيط جوال iphone 13 pro max من جرير، من خلال خدمة تقسيط المشتريات التي تتيحها مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية لعملائها من المواطنين والمقيمين، وخدمة تقسيط المشتريات مقدمة من مكتبة جرير بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، وتسمح من خلالها للعملاء، بشراء المشتريات التي يحتاجونها من المكتبة، وتقسيط المقابل المادي في صورة أقساط شهرية ميسرة، وفق اختيار العميل، ولتلك الخدمة العديد من المزايا الرائعة، أبرزها أنها تقدم للعملاء بدون دفعة أولى، كما يحصل العميل على موافقة فورية للخدمة وغيرها من المزايا الرائعة التي سنقوم بعرضها لكم من خلال هذا التقرير.

تقسيط جوال iphone 13 pro max من جرير

تسمح مكتبة جرير بالمملكة العربية السعودية لعملائها من المواطنين والمقيمين بالدولة، بتقسيط المشتريات التي يقتنيها العميل من المكتبة، ومن ثم سداد أسعارها في صورة أقساط شهرية ميسرة، مقدمة من المكتبة بالتعاون مع شركة كوارا للتمويل، ويسمح للعميل في هذه الخدمة باختيار خطة السداد التي يفضل، كما أن للخدمة العديد من المزايا الرائعة والتي تتضمن:

الدخول إلى رابط الجوال عبر موقع جرير الرسمي ، واتباع الخطوات الباقية طبقاً للشروط التالية:

، واتباع الخطوات الباقية طبقاً للشروط التالية: الحصول على موافقة فورية

الخدمة مقدمة بدون دفعة أولى

التمويل يصل حتى 30 ألف ريال

التمويل مقدم بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

التمويل مقدم بدون كفيل

فترة سداد الفاتورة تمتد حتى 36 شهر.

شروط تقسيط آيفون 13 برو ماكس من جرير

وليتمكن العملاء من تقسيط آيفون 13 برو ماكس من مكتبة جرير، يوجد بعض الشروط التي يجب مراعاة توافرها لدى جميع العملاء وتتضمن الشروط الآتية:

لمكتبة جرير وشركة كوارا للتمويل الحق في قبول أو رفض طلب التمويل المقدم.

الحد الأدنى لقيمة الفاتورة 2500 ريال والحد الأقصى 30 ألف ريال.

يمكن تقديم الطلب أونلاين قبل زيارة الفرع للحصول على موافقة مبدئية.

البضاعة المشتراة نقدًا لا يمكن استرجاع قيمتها، وفي حال رغب العميل في الاستبدال، فإن هذا يخضع لسياسة الاستبدال بالمكتبة.

الدمج بين الدفع ونظام التقسيط غير متاح بالمكتبة.

خيارات التمويل المتاحة تتضمن “6 شهور و12 شهر و18 شهر و24 شهر و36 شهر.

الخدمة مقدمة بهامش ربح 1.85%.

الأوراق المطلوبة

وبالنسبة للأوراق والمستندات المطلوبة والتي يجب تقديمها لتتمكن من الحصول على آيفون 13 برو ماكس بالتقسيط، فهي تتضمن: