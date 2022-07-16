نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حاسبة حساب المواطن الجديد تقديم جديد حساب المواطن 2022 ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبة حساب المواطن الجديد 1443 من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها الآن من جانب الكثير من المستفيدين سواء المستفيدين القدامى أو الجدد، كما يتم البحث أيضاً عن شروط حساب المواطن الجديد ورابط التسجيل في حساب المواطن، وكان جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية قد أمر بإعادة فتح التسجيل في البرنامج من جديد، كما أمر بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي تم تخصيصهم لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً ضمن برامج الرعاية الاجتماعية الكثيرة التي تنفذها المملكة، وقد تم تخصيص مبلغ 8 مليار ريال للمستحقين لدعم حساب المواطن يتم صرفهم لمرة واحدة حتى نهاية هذا العام، بالإضافة إلى تخصيص 2 مليار ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

حاسبة حساب المواطن الجديد

جدير بالذكر أن حاسبة حساب المواطن الجديد هي حاسبة تقديرية تقوم بحساب الراتب وقيمة الاستحقاق وفق المعطيات والمعلومات وتحديد الحالة، من حيث عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة وفي حال كان المستحق للدعم فرد منفصل. وسوف نوضح لكم طريقة استخدام الحاسبة التقديرية عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة التالية:-

الولوج إلى برنامج حساب المواطن بالطريقة المعروفة وهي إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

الضغط على زر الحاسبة التقديرية.

القيام بتحديد الحالة من بين الخيارات المتاحة والضغط على “احسب”.

في النهاية سوف تظهر أمامك مبلغ الاستحقاق التقديري.

رابط التسجيل في حساب المواطن الجديد

رابط التسجيل في برنامج حساب المواطن هو نفس الرابط الموجود للتسجيل عبر بوابة ca.gov.sa. والتسجيل يتم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق والنقر على زر تسجيل الدخول. قم بعد ذلك بإدخال البيانات الشخصية وبيانات العمل والتابعين والدخل والضغط على تقديم الطلب.

المسجلين الجدد يجب عليهم التسجيل قبل هذا الموعد

أشار مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري. أن المسجلين الجدد المكتملة طلباتهم قبل يوم 16 يوليو الحالي سيتم دراسة طلباتهم وأهليتهم وعند توافر الشروط فيهم سيتم إدراجهم ضمن المستحقين للدعم الخاص بشهر أغسطس.

شروط حساب المواطن الجديد

يشترط في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية وأن يكون من حاملي بطاقات التنقل. كما يشترط إذا كان المتقدم فرد ألا يقل السن عن 18 عام. وأن يكون ساكن في مسكن خاص به.

حساب المواطن تسجيل جديد

مع فتح التسجيل في البرنامج من جديد بأوامر من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان. أصبح البحث هائل جداً عن طريقة وكيفية التسجيل وهذا وضحناه في بداية المقال. لكن بدأ البحث يزداد على الفرق بين الأهلية والاستحقاق. الأهلية تتوفر بوجود الشروط التالية يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل الأراضي السعودية. كما يجب أن تتوافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة. أما فيما يخص الاستحقاق يتم احتسابها بناءً على عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ومجموع دخل الأسرة الشهري.

خطوات إرفاق المستندات

ما هي طريقة وكيفية إرفاق المستندات في برنامج حساب المواطن؟ سؤال بدأ يتردد كثيراً بعد فتح باب التسجيل من جديد في البرنامج. ويتم رفع المستندات عن طريق تسجيل الدخول للبرنامج والنقر على أيقونة “تفاصيل الطلب”. يتم بعد ذلك النقر على زر “إدارة المرفقات” وقم بتحديد نوع المرفق الذي ترغب في رفعه. ثم آخر خطوة النقر على زر إضافة المرفق وبعد إتمام الإضافة قم بالنقر على أيقونة حفظ. إلى هنا قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال نود أن نكون قد وفقنا في الإجابة عما يدور في أذهانكم.