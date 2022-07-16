رابط تقديم القوات الخاصة الامن البيئي 1443 رجال عبر منصة أبشر للتوظيف jobs.sa

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عمر شويل - جدة رابط تقديم الامن البيئي 1443، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن وظائف عسكرية في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية. حيث أكدت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن البيئي رجال عبر منصة أبشر للتوظيف https://jobs.sa/ وتشمل الرتب ( رقيب، وكيل رقيب، عريف ) للعمل في كافة أنحاء ومناطق المملكة، وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عمليات بحث مكثفة عن المؤهلات والتخصصات المطلوبة للتقديم على وظائف الامن البيئي للرجال وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال تابعونا للنهاية لتعرفوا ذلك.

رابط تقديم القوات الخاصة الامن البيئي 1443

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي في المملكة العربية السعودية الاطار الزمني المحدد للتسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي والعمل في إحدى المؤسسات العسكرية التابعة لسلك الامن البيئي، حيث من المقرر أن تبدأ عملية التقديم من يوم السبت القادم 1443/12/17هـ الموافق لـ السادس عشرة من شهر يوليو الحالي على ان تستمر حتى الخميس 1443/12/22هـ. الموافق الواحد والعشرون من يوليو الحالي.

شروط الامن البيئي رجال

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة . لم يسبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولم يتعرض لإنهاء مهامهم من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية ألا يكون متزوجا من أجنبية . تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية اجتياز جميع اختبارات القبول بنجاح توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل الجهة المختصة

طريقة التقديم على وظائف القوات الخاصة للأمن البيئي

توجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب على المقدم القيام بها للتقديم على وظائف الأمن البيئي 1443 للرجال بشكل إلكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل لمعهد القوات الخاصة للأمن البيئي وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

تسجيل الدخول على منصة أبشر الإلكترونية

اضغط على قسم الوظائف المتاحة، ثم اختر مباشرة وظيفة جندي في القوات الخاصة للأمن البيئي.

الموافقة على شروط وأحكام الموقع، ثم الضغط على زر تقديم الطلب.

عليك إدخال كل المعلومات الشخصية بشكل صحيح وفي مكانها المخصص: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، تحديد نوع الجنس، تحديد الحالة الاجتماعية، كتابة رقم هوية الأب، ادخل رقم الوظيفة، ثم النقر على موافق.

فتح نموذج الوظائف، وكتابة البيانات المطلوبة ومن ثم النقر على التالي .

اضغط على حفظ.

عليك إدخال الشهادة التي تمتلكها والتي تثبت فيها تخصصك، ثم الضغط على عرض البيانات.

التحقق من صحة البيانات والضغط على حفظ، ليتم فتح صفحة الإرسال.

في الأخير اضغط على تأكيد الطلب.

سلم رواتب قوات الأمن البيئي 1443

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي بينا لكم فيه سلم رواتب الأمن البيئي في المملكة العربية السعودية. كذلك تعرفنا على شروط ورابط تقديم القوات الخاصة الامن البيئي 1443