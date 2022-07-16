نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة معرفة مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 2022 عبر gosi.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت أحد المشتركين في التأمينات الاجتماعية أصبح بإمكانك الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية وكافة التفاصيل الخاصة باشتراكك من خلال تطبيق بعض الخطوات حيث تم توفير رابط استعلام عن اشتراك التأمينات، ويمكن للموظفين من خلال ذلك الرابط التحقق من تسجيلهم في مؤسسة التأمينات العامة والحصول على كافة حقوقهم التي أقرتها القوانين السارية، وإليكم أبرز التفاصيل من خلال موقع ثقفني الخاصة بهذا الموضوع كالتالي.

مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

الاستعلام عن اشتراك التأمينات.

ضرورة تقديم رقم الهوية الخاصة بالمشترك من أجل الاستفادة من هذه الخدمة والمقصود هنا رقم السجل المدني.

تم إنشاء رابط للاستعلام من خلاله عن اشتراك التأمينات الاجتماعية حتى يستطيع كافة المواطنين من الوصول بشكل سريع، وسهل إلى واجهة التحقق من عملية التسجيل في مؤسسة التأمينات العامة علماً بأن التسجيل من الحقوق التي شملتها قوانين العمل السارية لكافة المواطنين.





خطوات الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن اشتراك التأمينات الاجتماعية من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة والمتمثلة فيما يلي:

الذهاب إلى خدمة الاستعلام “من هنا” مباشرة.

التوجه إلى خدمة الاستعلام بشكل مباشر.

إضافة رقم الهوية داخل المربع الأيمن.

إضافة رمز الكود المرئي في الصورة

النقر على أيقونة التحقق.

النقر على أيقونة التحقق ذات اللون الأخضر.

الانتظار قليلاً حتى يتم عرض التفاصيل من خلال الموقع.

خطوات الاستعلام عن المستحقات التأمينية

بجانب طرق الاستعلام يمكن الاستعلام أيضا عن المستحقات التأمينية للفرد، وذلك من خلال إجراء الخطوات التالية:

التوجه إلى خدمات التحقق السريع.

النقر على الأيقونة الخاصة بـ خدمة التحقق من المستحقات التأمينية.

من القائمة المنسدلة يرجى اختيار طريقة البحث الملائمة.

إضافة البيانات المطلوبة تبعاً لخيار التنفيذ.

إضافة رمز التحقق ثم الضغط على أيقونة التحقق.

الاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالمستفيد.

التأكد من الأهلية.

التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية

تختص مؤسسة التأمينات الاجتماعية بمهمة التنفيذ الأساسي لنظام التأمينات، جدير بالذكر أنها تقوم بتوفير العديد من البرامج المخصصة لحماية العاملين وضمان حياة كريمة لهم كما تقوم المؤسسة بتقديم العديد من الخدمات الأخرى .