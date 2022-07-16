تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1444 والصف الأول الإبتدائي noor.moe.gov.sa

تسجيل نظام نور رياض الأطفال 1444 فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة عن فتح باب التسجيل في المرحلة الابتدائية للعام 1444 الصف الأول، وكذلك في مرحلة رياض الأطفال، وسيتم تلقى طلبات تسجيل الطلاب عبر نظام نور، والذي كانت قد أطلقته الوزارة حيث هناك العديد من الطلبات من السعوديين للحصول على معلومات حول كيفية التسجيل والمتطلبات ونظام إلكتروني لتقييم جودة التعليم وإعداد الطلاب للتعليم المتفوق.

التسجيل رياض الأطفال 1444 عبر نظام نور

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه يجب على الآباء تسجيل أبنائهم في نظام نور إذا كان لأول مرة ، ولكن إذا كان مرة ثانيًا، فليس من الضروري التسجيل. كما أوضح كيفية تحميل جميع المستندات والمستندات اللازمة للتطبيق دون رفع شهادة الفحص الطبي ومع ذلك ، يجب على جميع الأسر السعودية والمقيمين في المملكة احترام مواعيد التسجيل والقبول في المدارس وفقًا للتقويم المحدد!

تسجيل نظام نور اول ابتدائي

يمكن الآن لجميع أولياء الأمور أن يقوموا بتسجيل أطفالهم في رياض الأطفال وفي الصف الأول الابتدائي من خلال موقع نظام نور 1444 باتباع الخطوات التالية: