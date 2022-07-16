نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية 1444 وشروط التقديم وموعد التسجيل kkmar.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية 1443 يتساءل عدد كبير جدًا من الطلاب عن رابط التسجيل في الكلية منذ أن أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن موعد التقديم في كلية الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية العامة لهذا العام 144، حيث يرغب الآلاف من أولياء الأمور والطلاب بالالتحاق في الكليات العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني، وبدأ الجميع بالبحث عن الشروط والضوابط التي لابد من توافرها في الطالب لقبول التسجيل، أعلنت لجنة القبول أنه سيتم مراجعة الطلبات واختيار الطلبات الأكثر توافق مع الشروط وسنقدم لكم موعد التسجيل وشروط وخطوات كلية الملك خالد العسكرية.

التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية 1444

حددت لجنة القبول والتسجيل طريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية العامة وهو إلكتروني عبر بوابة الإلكترونية، ونتابع معكم خطوات التسجيل وهي:

قم بالدخول إلى رابط موقع الملك خالد العسكرية kkmar.gov.sa.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل.

من القائمة الرئيسية قم بالضغط على تسجيل الطلاب.

قم بكتابة اسم الطالب ثم إدخال رقم الهوية.

سيطلب منك كتابة تاريخ الميلاد، ثم قم باستكمال البيانات المطلوبة.

ثم قم بكتابة رقم الجوال.

النقر على أيقونة حفظ ثم إرسال الطلب.

بعد ذلك قم بطباعة الطلب.

لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بـ ⁧#وزارة_الحرس_الوطني⁩ تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الثانوية عن طريق الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:

⁦https://t.co/1wSEkGB3wO pic.twitter.com/KUIgHaHyp0 — وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) July 13, 2022

شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية 1444

لقد حددت وزارة الحرس الوطني و جامعة الملك خالد العسكرية عبر صفحات التواصل الإجتماعي التابعة لها عن شروط التسجيل في جامعة الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية وهي:

يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية أي من أبوين سعوديين.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام.

إقامة الطالب في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

إقامة الطالب في المملكة العربية السعودية بشكل دائم. يكون حسن السيرة والسلوك وحسن المظهر الخارجي.

ألا يكون مسجون او حكم عليه في قضايا تخص الشرف والأمانة.

أن يكون الطالب لائق طبياً، ولا يعاني من أمراض مزمنة.

يشترط أن يتناسب طول و وزن المتقدم مع اللائحة الطبية بحيث لا يقل طوله عن 165 سم.

حصول المتقدم على الشهادة الثانوية.

يشترط أن يكون الطالب حاصل على الشهادة بنظام النهاري.

ألا يقل المجموع التراكمي عن 80%.

لابد أن يجتاز الطالب مراحل القبول، والمقابلات الشخصية.

أن يؤدي اختبار الكفاء في اللغة الإنجليزية.

يجب أن يحصل الطالب على أكثر من 60% من اختبارات القدرات العامة والاختبارات التحصيلية.

موعد التقديم في كلية الملك خالد العسكرية لحاملي الثانوية

لقد أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن الانتهاء من استقبال الطلبات لحاملي الشهادة الجامعية، وأعلنت عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444 لحاملي الشهادة الثانوية العامة بدء من يوم الإثنين 19 من ذو الحجة 1443 الموافق 18 يوليو 2022 وسيتم استقبال طلبات الالتحاق في كلية الملك خالد العسكرية بدأ من الساعة 10 صباحا ويستمر باب التقديم حتى يوم السبت الموافق 24 من ذو الحجة 1443 الموافق 23 يوليو 2022 سيغلق باب التقديم في تمام الساعة 11 صباحا.