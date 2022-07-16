www.my.gov.sa هنـا حساب المواطن يوضح أسماء المستحقين لأهلية شهر أغسطس من المسجلين الجدد 1443

أعلن برنامج حساب المواطن السعودي رسميا عن الأسماء الخاصة بنتائج الاهلية للحصول على الدعم المقدم للمواطنين لشهر اغسطس، وذلك من بين المسجلين الجدد للحصول على الدعم المقدم من البرنامج بناء على بعض الضوابط والشروط التي تم تحديدها، فنجد ان الايام الماضية وتحديدا في يوم الرابع من شهر يوليو الحالي قد أصدر خادم الحرمين الشريفين عدداً من الأوامر الملكية التي تفاجيء بها الكثير من الأسر السعودية، ومن ضمن هذه الاوامر هو اعادة فتح التسجيل من جديد في برنامج حساب المواطن، وعلى النفس الضوابط المعلنة في السابق، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل ما اعلن عنه برنامج حساب المواطن بشأن المستحقين لشهر اغسطس.

حساب المواطن يوضح أسماء المستحقين لأهلية شهر أغسطس من المسجلين الجدد 1443

وقد كان خادم الحرمين الشريفين قد اصدر توجيهاً رسميا آخر بتخصيص مبلغ مالي يصل الى حوالي 8 مليار ريال سعودي، وذلك لكي يتم تقديمه لجميع المستفيدين من حساب المواطن، بعدما تم اعادة فتح التسجيل لتقديم فرصة جديدة للحصول على الدعم من قبل المستفيدين بناء على بعض الضوابط والشروط، وقد أعلن كذلك عن توجيه ثالث بتخصيص مبلغ آخر قيمته تصل الى حوالي 408 مليون ريال للمستفيدين من برنامج صغار المربين للمواشي، وكذلك تم تخصيص مبلغ ثالث للمستفيدين من برنامج الضمان الإجتماعي، وقد كشف برنامج حساب المواطن السعودي رسميا خلال الساعات الماضية عن المستحقين لأهلية شهر أغسطس من المتقدمين الجدد أو الذين قاموا بإعادة تقديم طلب، فنجد أن كافة الأشخاص في هذا التوقيت يتساءلوا عن عن استحقاق المتقدمين لدفعة شهر أغسطس، فنجد ان الصفحة الرسمية لحساب المواطن، قد أكدت عدم أنه إذا تمت عملية التسجيل أو إعادة تقديم طلب قبل 16 يوليو الجاري، في هذه الحالة سوف يتم العمل على دراسة الأهلية واستحقاق دعم شهر أغسطس المقبل، وهذه هي الفرصة الأخيرة للتسجيل.

الاستعلام عن أهلية برنامج حساب المواطن

ويمكن ان يتم الاستعلام عن أهلية الحصول على الدعم في برنامج حساب المواطن، من خلال اتباع الخطوات التالية.