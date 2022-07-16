نظام الجنسية السعودية وشروط الحصول على الجنسية 1444

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عمر شويل - جدة نظام الجنسية السعودية وشروط الحصول على الجنسية، يرغب العديد من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية في معرفة نظام التجنيس في السعودية، كذلك الشروط اللازمة للحصول على الجنسية، وسوف نفسر ذلك بالتفصيل عبر موقع ثقفني، فابقوا معنا.

نظام الجنسية السعودية

قانون الجنسية السعودية، هو نظام نشرته المملكة العربية السعودية عام 1954، الموافق 1374 ه.

في جميع المجالات التي تفيد المملكة العربية السعودية، تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

تنص المادة 10 من قانون الجنسية السعودية الصادر بأمر ديوان مجلس الوزراء رقم 4 بتاريخ 25 يناير 1954 على ما يلي:

في جميع الأحوال وزارة الداخلية لها الحق في رفض الموافقة على منح الجنسية السعودية للأجانب الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 9 قبل تقديم اقتراح السبب.

تم تغيير بعض أحكام هذا النظام، حيث أصبحت المادة 7 من القانون بالشكل التالي:

عديمي الجنسية، أو تسجيل مولودة في المملكة لوالد مجهول ولد هناك، ما لم يثبت خلاف ذلك.

هناك سعوديون ولدوا لآباء سعوديين أو أمهات سعوديين وآباء مجهولي الجنسية أو عديمي الجنسية، داخل وخارج المملكة العربية السعودية”. من الحالات التالية:

من ولد أبوه من المملكة العربية السعودية لا يهم إذا كان قد ولد في المملكة أو في الخارج.

من كانت والدته سعودية ووالده مجهول أو عديم الجنسية.

مؤسس أو ابن مجهول العلاقة بين الوالدين والطفل المولود في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

نظام الجنسية السعودية وشروط الحصول على الجنسية، يحدد نظام الجنسية في المملكة العربية السعودية شروطًا معينة يجب استيفاؤها من أجل منح الجنسية السعودية للمواطنين غير السعوديين.

نظام الجنسية السعودية وشروط الحصول على الجنسية، يمكن منح الجنسية في المملكة العربية السعودية للأجانب الذين يستوفون الشروط التالية: