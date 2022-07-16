تمويل 50 ألف ريال بدون ضامن ولا تحويل راتب بأقساط ميسرة وموافقة فورية، مقدم من شركة إمكان الراجحي للتمويل والتي يمكن من خلالها الحصول على مجموعة من التمويلات الشخصية مثل التمويل الميسر والتمويل المصغر وتمويلات المشروعات والتمويل التأجيري وتمويل إضافي، فيتيح التمويل الميسر للأفراد العاملين بكافة الجهات والقطاعات في المملكة، من الحصول على حلول تمويلية تلبي كل احتياجاتهم المختلفة بكل يسر وسهولة بشكل رقمي مهما كانت جهة عملك وبأقل فائدة وبدون الحاجة إلى كفيل، ومهما كانت جهة عملك بأقل فائدة وبدون الحاجة إلى كفيل

تمويل 50 ألف ريال بدون ضامن

تمويل يلبي كل احتياجاتك المالية، وتستطيع التقديم عليه بسرعة وسهولة من خلال طريق تطبيق إمكان الراجحي، وتأتيك الموافقة الفورية على طلبك بشروط وإجراءات سهلة من بدون كفيل أو تحويل راتب والتمويل متاح للعاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة من السعوديين بالشروط الآتية:

يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يعمل في القطاع المدني شبه الحكومي أو القطاع الخاص أو المتقاعدين.

والحد الأدنى للراتب هو 4000 ريال.

عمرك يكون من 25 إلى 60 سنة.

لابد من توافر سجل ائتماني جيد.

تكون مدة خدمتك في القطاع الخاص للتمويل الميسر ستة أشهر.

مزايا تمويل إمكان الراجحي

لا يُشترط موافقة جهة العمل.

لا يوجد تحويل راتب.

تمويل يبدأ من 2000 ريال يوصل حتى 50,000 ريال.

كيف أطلب تمويل إمكان الراجحي

ثبت تطبيق إمكان الراجحي على جوالك.

سجل بالتطبيق ثم سجل بياناتك كاملة وارفق المستندات المطلوبة.

بعد ما تظهر لك الموافقة الفورية تستطيع التحكم بمبلغ التمويل ومدة التسديد المناسبة لك.

وتستطيع أيضًا تحدد طريقة السداد والتوقيع إلكترونيًا.

أسعار منتجات التمويل في إمكان

مبلغ التمويل 30,000 ريال، مدة التمويل 12 شهرًا، تكلفة التمويل 44.04%، مبلغ القسط الشهري 3250 ريال.

مبلغ التمويل 25,000 ريال، مدة التمويل 18 شهرًا، تكلفة التمويل 43.09%، مبلغ القسط الشهري 1805.56ريال.

مبلغ التمويل 50,000 ريال، مدة التمويل 24 شهرًا، تكلفة التمويل 42.08%، مبلغ القسط الشهري 2916.67 ريال.

قد تختلف تكلفة التمويل حسب المبلغ التمويلي ومدته والسجل الائتماني لكل فرد، الأرقام الظاهرة بالأعلى تعتبر أمثلة توضيحية فقط، وبإمكانك الحصول على تمويل إضافي مع وجود تمويل قائم بكل سهولة حسب الشروط والمزايا المحددة من قبل الشركة.