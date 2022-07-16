نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50,000 ريال بدون كفيل بموافقة فورية بأقساط ميسرة بدون تحويل للراتب عبر إمكان للتمويل في المقال التالي
50,000 ريال بدون كفيل لجميع العملاء السعوديين عند التقديم على التمويل الشخصي المُصغر الذي تقدمه شركة إمكان للتمويل في السعودية حيث يرغب العديد من المواطنين الحصول على تمويل ميسر نقدي بحد أدنى 2000 ريال سعودي إيضًا متوافق مع الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى تحويل راتبك الشهري فتلك المزايا أصبح متوفرة عند طلب التمويل الشخصي من شركة إمكان لذلك هناك عدد كبير من العملاء يرغبون في الحصول على هذا التمويل لكسب العديد من الخدمات التمويلية المتاحة بالشركة حيث أتاحت شركة إمكان تطبيق عبر الجوال يسمح بالتقديم عليه للحصول على تمويل شخصي بموافقة فورية بأقساط شهرية ميسرة من 12 شهراً حتى 24 شهراً بدون شرط جهة العمل بالسعودية حيث التمويل الشخصي متاح لجميع العاملين بالقطاعات المختلفة كذلك متاح للمتقاعدين بمزايا مختلفة تحت ضوابط وشروط ميسرة لدى شركة إمكان بالتعاون مع بنك الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية.
الشروط التي تطلبها شركة إمكان عند التقديم على التمويل الشخصي المُصغر
يطلب تمويل شركة إمكان توفير العديد من الشروط الواجبة للتمويل الشخصي المُصغر ومنها أثبات السجل الائتماني الجيد من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب هذا التمويل كذلك لابد من توفير الحد الأدنى للدخل الشهري الذي يبلغ 4000 ريال سعودي فأكثر من ذلك وغيرها من الضوابط المطلوب توفيرها لضمان الحصول على التمويل المناسب من الشركة كما يلي:
- من أهم الشروط الواجبة للتمويل توفير الدخل الشهري الذي يساوي أربعة آلاف ريال سعودي عند طلب التمويل الشخصي لدى شركة إمكان.
- كذلك لابد من إحضار أثبات سلامة السجل الائتماني من كافة المواطنين السعوديين المتقدمين لطلب التمويل الشخصي الميسر بالشركة.
- أختيار العمر المناسب للتقديم الإلكتروني الذي يتراوح من 25 عام فأكثر حتى يصل إلى 60 عام فقط لا غير بموافقة تمويل إمكان التابع إلى بنك الراجحي بالمملكة.
مزايا التمويل الشخصي المُصغر لدى شركة إمكان بالسعودية
- تمويل شخصي بموافقة فورية بدون كفيل سعودي الجنسية.
- التمويل الشخصي المُصغر للأفراد بدون شرط تحويل الراتب الشهري.
- إيضًا التمويل الشخصي لدى شركة إمكان مطابقًا مع معايير الدين الإسلامي في السعودية.
- لا يشترط التمويل الشخصي الميسر جهة عمل محددة في السعودية.
- تمويل فوري للسعوديين حتى مبلغ 50,000 ريال سعودي كحد أقصى للتمويل بالمملكة.
- كذلك التمويل الشخصي لجميع العملاء السعوديين بأقساط شهرية ميسرة لمدة 24 شهر فقط لا غير.
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