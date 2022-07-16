نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي عقوبة الخلوة غير الشرعية في السعودية 2022 وفق مسودة قانون العقوبات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الخلوة الغير شرعية من المحرمات وأمر يتم المعاقبة عليه بالقانون، وهناك أدلة شرعية كثيرة على إثبات التجريم للخلوة الغير شرعية المحرمة، سواء في الكتاب أو السنة والإجماع، ولذلك فإننا من خلال مقالنا سنوضح إليكم عقوبة الخلوة غير الشرعية وأهم التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

عقوبة الخلوة غير الشرعية في السعودية 2022

إن العقوبة الخاصة بالخلوة الغير شرعية داخل المملكة السعودية تكون وفقاً للحالة، ولكن الأصل في هذه الحالات تغليب الستر بين الاثنين، إن كان هناك إمكان لإصلاح الوضع تمنح فرصة للمخالفين، دون وجود عقوبة ودون أن يتم التشهير بالأمر بالمجتمع، ويتم إحضار ولي الأمر والفتاة، ولا سيما إن كانت صغيرة بالعمر.

فولي الأمر يكون طرف معالج للأمر لتحقيق الستر قدر الإمكان، وفي بعض الأحيان الأخرى يطلق سراح المتهمين مع تقديم تعهد وإن كان لديه سابق بالخلوة الغير شرعية يتم التحقيق معه، وتتخذ العقوبة اللازمة وفقاً لهيئة الأمر بالمعروف، كما أن الخلوة التي تكون كبيرة وبعيدة عن العيون الحكم بها يوكل للجهات القضائية.

وفي حالة كان لابد من معاقبة الأفراد فقوانين المملكة بها عقوبات متعددة متعلقة بالاغتصاب والتحرش، وإليكم بعض العقوبات المحددة بتاريخ المملكة وهي كالآتي:

يعاقب أطراف الجريمة بالخلوة الغير شرعية التي تم النهي عنها بالسجن ثلاث سنوات وإن كان هذا حدث برضاها فإنها أيضاً تأخذ الحكم المماثل.

تعاقب الأطراف بالسجن ثلاث سنوات أقل شيء ولا يزيد عن سبع سنوات إن كان الأطراف من المحارم.

الغرامة تكون واقعة على كل من هتك عرض إنسان والغرامة لا تكن أكثر من 10000 أو السجن ستة أشهر.

عقوبة الخلوة الغير شرعية بالإسلام

إن الخلوة الغير شرعية من ضمن الجرائم التي عقوبتها تكن تعزيزية، أي بالتأديب والعقوبة تكن مختلفة وفقاً للجريمة، وإليكم عقوبة الخلوة الغير شرعية بالإسلام وهي كالآتي:

التهديد والتوبيخ أو الإعلام.

العزلة من الوظيفة.

إتلاف المال.

السجناء.

الوعظ والتخويف من عقوبة هذا الأمر عند الله.

الإعراض والنظر وهذا يكون من خلال التأديب.

يتم نفي الشخص وإبعاده من الوطن.

الجلد.

الهجر والعتاب.

معنى الخلوة الغير شرعية

إن الخلوة الغير شرعية معناها بأن يختلي الرجل مع أجنبية دون أن تجمعهم أي صلة قرابة، ويتم اكتشاف حالة الخلوة الغير شرعية بالمملكة وفقاً لحالة المختلين، وهو تواجدهم بأماكن تكون بعيدة عن الناس والتواجد بأوقات غير المناسبات أو بأي شكل يثير الشكوك حولهم بالإضافة للقيام بأعمال تكن خادشة للحياء، ولقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الأمر.