نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب التجنيس في السعودية 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة طلب التجنيس في السعودية 1444، العديد من مواطني المملكة العربية السعودية يرغبوا في معرفة المستندات اللازمة من اجل الحصول على طلب للتجنيس، عبر موقع ثقفني، من خلال هذا المقال سوف نقدم جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، فابقوا معنا.
طلب التجنيس في السعودية
يجب أن يكون لدى المتقدمين للحصول على الجنسية السعودية وثائق رسمية، مثل شهادة الميلاد التي تؤكد ولادة الشخص في المملكة العربية السعودية، لأولئك الذين يستوفون متطلبات الولادة في المملكة العربية السعودية.
في الوقت نفسه، يجب قبول المستندات الرسمية فقط من قبل طالب اللجوء أو وكيله القانوني ويجب تقديمها في غضون عام واحد من بلوغ سن الرشد.
بعد تقديم المستندات واستكمال الإجراءات المحددة في نظام التجنيس السعودي، سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في الشروط وتحديد مدى توافقها مع الواقع، وتلك الشروط هي كما يلي:
- درجة شرعية دخول المملكة.
- جواز سفر ساري المفعول لبلدك الأصلي.
- عاش في المملكة لمدة 10 سنوات على الأقل دون راحة.
- أن يكون المتقدم من المهن المعروفة بحاجتها للمملكة العربية السعودية.
نظام النقاط في تجنيس الكفاءات السعودية
من المرجح أن يتم تجنيس نظام النقاط ضمن شرط الجنسية السعودية، فكلما ارتفعت درجة جنسية مقدم الطلب، زادت فرصة التجنس.
حيث يجب على مقدم الطلب تحقيق درجة 23 كحد أدنى للموافقة على طلب الجنسية السعودية إنه نظام محدث من الجنسية، حيث يعتمد نظام النقاط على ثلاثة أنواع من النقاط:
- مدة الاقامة في المملكة العربية السعودية.
- توافر الشهادات الأكاديمية المختلفة.
- عائلة مقدم الطلب مرتبطة بالمواطنين السعوديين.
عدد النقاط التي حصل عليها طالب التجنس لكل من المذكور أعلاه كما يلي.
- إذا كنت تعيش في المملكة العربية السعودية لمدة 10 سنوات متتالية، فستحصل على 10 نقاط.
- باستثناء درجة الدكتوراه في الهندسة والتي تبلغ 13 نقطة، فإن درجة الدكتوراه في أي مجال من مجالات الدراسة تستحق 10 نقاط.
- تمنح درجات الماجستير في جميع مجالات البحث 8 ساعات معتمدة.
- درجة البكالوريوس أو الدرجة الجامعية تساوي 5 نقاط.
- إذا كان والد مقدم الطلب من المملكة العربية السعودية، فسيحصل على 3 نقاط.
- إذا كان والد الزوج والزوجة في المملكة العربية السعودية، سيحصل المتقدم على نقطتين.
- بالنسبة للزوجة التي هي المواطن السعودي الوحيد، سيحصل المتقدم على نقطة واحدة.
- شقيقان أو أكثر، سيكسب مقدم الطلب نقطتين.
- إذا كان هناك شقيق أو شقيقان سعوديان، سيكسب مقدم الطلب نقاطًا.
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