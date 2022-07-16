نظام نور تحديد المسارات 1444 “الرابط والخطوات” السنة الأولي المشتركة رغبات الأول الثانوي

نظام نور تحديد المسارات قامت وزارة التعليم بالإعلان عن نتائج المسارات الخاصة بطلاب وطالبات الأول الثانوي 1444 وذلك عن طريق نظام نور الذي تستطيع الطلاب المقيدين في الصف الثانوي المشترك من خلاله التعرف على المسار الخاص بهم حيث تتضمن هذه المسارات عدة مسارات منها مسار الصحة والحياة وأيضا مسار علوم المحاسبة والهندسة ومسار إدارة الأعمال ويتاح أيضا مع معرفة نتائج الرغبات المسارات المتعددة عن طريق نظام نور برقم الهوية .

خطوات الاستعلام عن نتائج رغبات تحديد المسارات

قامت وزارة التعليم السعودية يوم الخميس الموافق 14 يوليو 2022 بالإعلان عن نتائج رغبات تحديد، المسارات للطلاب الخاصة بالصف الأول الثانوي لهذا العام الدراسي 1444 الذي تستطيع الطلاب من خلاله الحصول على النتائج من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم الذهاب إلى رابط نظام نور .

. ثم تسجيل اسم المستخدم وإدخال الرقم السري الخاص بالطالب ثم تسجيل رمز التأكيد .

بعد ذلك يتم النقر على كلمة تحديد المسارات.

في النهاية سوف يتضح المسار الخاص بالطالب بالتفصيل.

نتائج تحديد المسارات حساب المدير

بالإضافة إلى أنه يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتائج تحديد المسارات الخاص بالطلاب والطالبات الصف الأول الثانوي عن طريق الذهاب إلى حساب المدير واتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حساب المدير عن طريق نظام نور .

. ثم النقر على كلمة التقارير ثم انتقاء تقارير المسارات المسارات.

بعد ذلك انتقاء نظام تحديد المسارات.

في النهاية سوف تظهر النتيجة أمامك.

نظام نور تحديد المسارات السنة الأولي المشتركة

تحرص وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية على الوصول إلى تحديث وتعديل العملية التعليمية لتصل إلى أعلى مستوياتها، وقد قامت بمرحلة كبيرة في تطوير العملية التعليمية حسب رؤية 2030 والتي قامت بها المملكة العربية السعودية في كل التخصصات واشتملت على التعليم كعنصر أساسي للتطور، وذلك حسب بما وصلت إليه المملكة من تحديث للمرحلة الثانوية كل مسار من هذه المسارات يشتمل على مجموعة من المناهج العلمية التي يتم تدريسها للطلاب في التقويم الدراسي، وذلك وفقا للمسار الذي يتوافق مع قدراته ومهاراته فقد توزيع الطلاب على أربع مسارات حسب مهارات كل طالب وقدراته وتتمثل هذه المسارات في الآتي: